vor 33 Min.

Der neue Haunstetter Hof feiert große Eröffnung

Hotel, Gaststätte, Biergarten: der neue Haunstetter Hof ist fertig. Am Freitag wird die Einweihung gefeiert.

Der neue Haunstetter Hof in Augsburg ist fertig - inklusive Hoteltrakt, Biergarten und Außenanlagen. Auch die Einfahrt in die kostenlose Tiefgarage wurde verbreitert. Nach dem bereits erfolgten Pre-Opening folgt am Freitagabend die große Eröffnung in der Landsberger Straße 48. Laut Wirt Ilhir Seferi haben sich etliche Ehrengäste angekündigt.

Neben der Feier will Seferi auch Gutes tun: Für jeden Gast, der am Freitag (21. September) um 18.30 Uhr zur Einweihung kommt, wird er 10 Euro an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung spenden. Anmeldungen sind noch unter ilir.seferi@dreischwabenkueche.de möglich. (AZ)

Themen Folgen