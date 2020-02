09:07 Uhr

Die Firma Rosenberger OSI aus Lechhausen expandiert

Der Spezialist für Netzwerktechnik aus Lechhausen blickt nun in die Eifel. Er beschäftigt an mehreren Standorten insgesamt 650 Mitarbeiter.

Von Michael Hörmann

Die Firma Rosenberger OSI sitzt etwas versteckt in der Endorferstraße im Stadtteil Lechhausen. Zur Orientierung: In der Nähe ist die Abfallverwertungsanlage. Rosenberger OSI ist in der digitalen Welt beheimatet. Seit dem Jahr 1991 gilt Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) nach Firmenangabe europaweit als Experte für faseroptische Verkabelungs- und Servicelösungen für Rechenzentren, lokale Netzwerke, Telekommunikation und Industrie. Produkte und Dienstleistungen seien überall dort zu finden, wo größte Datenmengen schnell und sicher übertragen werden müssen. jetzt expandiert die Firma.

Rosenberger beschäftigt insgesamt 650 Mitarbeiter

Rosenberger OSI beschäftigt an mehreren Standorten insgesamt 650 Mitarbeiter. Die Firma ist über Europa hinaus präsent. So entstand im Vorjahr eine Produktionsstätte in Mexiko. Jetzt meldet das Augsburger Unternehmen, das zur weltweit agierenden Rosenberger-Gruppe (Sitz ist in Tittmoning/Oberbayern) gehört, den Zukauf eines anderen Unternehmens. Es handelt sich um die Firma Hau, die in der Eifel als einer der größten Dienstleister für Netzwerktechnik gilt. Interessant wird die Übernahme laut Geschäftsführung von Rosenberger, weil man damit seine Präsenz und Positionierung in der Rechenzentrumsregion Frankfurt stärke. Geschäftsführer Thomas Schmidt sagt: „Sämtliche Mitarbeiter der Firma Hau werden übernommen und bestehende Serviceverträge fortgesetzt.“

