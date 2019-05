17:14 Uhr

Die Kirche für die Augsburger

Bischof Konrad Zdarsa feiert in St. Moritz die Gründung vor 1000 Jahren. Beim Fest verraten der Oberbürgermeister und die Fugger, warum sie das Gotteshaus besonders schätzen.

Von Alois Knoller

Dafür griffen Oberbürgermeister Kurt Gribl und Stadtdekan Helmut Haug gern zur Säge. Gemeinsam passten sie am Sonntagmittag das letzte Holzstück in die Westchor-Bühne vor der Moritzkirche ein, wo die Citypfarrei zu ihrem 1000-jährigen Jubiläum in den nächsten drei Monaten ein buntes Programm bieten wird. „Sie sind ein gesegneter Ort und eine wunderbare Gemeinschaft, die Verantwortung übernimmt, damit unsere Stadtgesellschaft tragfähig ist“, gratulierte OB Gribl der katholischen Stadtkirche.

„Du machst einen Teil unseres Augsburger Wesens aus“, wandte sich Gribl direkt an die Moritzkirche, die sich ziemlich in der Mitte der alten Reichsstadt befindet. Symbolisch stehe St. Moritz für die Verbundenheit zwischen Kirche und Kommune.

Ihre Seelsorge sei offen für alle Menschen und sie gewähre Erleichterung allen Beladenen. Sie sei ein Ort gelebter Ökumene und der Verbundenheit mit anderen Religionen und nicht zuletzt ein Ort der Spiritualität und Inspiration.

„Was haben diese Kirche und die Menschen in ihr nicht alles erlebt und erbetet, erfleht und erlitten?“, fragte der evangelische Stadtdekan Michael Thoma. Aber auch in Zeiten zurückgehender Kirchlichkeit seien Kirchenräume nicht überflüssig, „sie werden als Orte der Stille und der Besinnung gebraucht“. In der Reformation war St. Moritz sogar eine Zeit lang die evangelische Hauptkirche.

Fugger: Seit 650 Jahren einen Bezug zu der Kirche

Länger noch währt die Verbindung von St. Moritz zu den Fuggern. „Die Familie hat seit 650 Jahren einen festen Bezug zu dieser Kirche“, erinnerte Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger in ihrem Grußwort als Vorsitzende des Seniorats und als Schirmherrin der Jubiläumsfeiern. In der Reformationszeit verdankt sie den Fuggern eine Prädikaturstiftung, die den Wunsch der Pfarrgemeinde nach einer intellektuellen Predigt sicherstellte. Deren Wirkung erstreckt sich bis heute. „Ich freue mich, dass wir in Pfarrer Haug einen hervorragenden Prediger gefunden haben“, sagte die Gräfin. Den Festgottesdienst zelebrierte Bischof Konrad Zdarsa im Kreis einiger Priester, darunter Benediktiner-Abt Theodor Hausmann von St. Stephan und der frühere Moritzer Pfarrer Hermann Fink. Vor sechs Jahren hatte er den Altar der neu gestalteten Moritzkirche geweiht. Als 58. Nachfolger feierte er nun die Gründung seines Vorgängerbischofs Brun im Jahre 1019, merkte Pfarrer Haug an. Zdarsa formulierte als Auftrag der Kirche, mit den Menschen in ihren Alltag mitzugehen – wie auch Jesus denen treu geblieben ist, die sich nach seiner Kreuzigung aus Resignation und Angst zurückgezogen haben. „Vor allem müssen wir die Menschen lieben, das wird niemals eine Einbahnstraße sein“, sagte der Bischof. „Seid Ihr nicht alle auch die Hüter Eurer Schwestern und Brüder?“

Auf der Westchor-Bühne wird es dank der Unterstützung von Sponsoren fast täglich bei immer freiem Eintritt unterschiedliche Veranstaltungen von fromm bis fröhlich, von kulturell bis kreativ geben. „Ich bin sicher, dass die Augsburger die Bühne genießen werden“, unterstrich Gräfin Thun-Fugger.

Themen Folgen