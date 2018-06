vor 30 Min.

Die „Palette“ kommt im Eigenheim an

Ein Domizil in der Frischstraße mit anderen Augen betrachtet. Freiraum für Imagination ohne Noten. Kulturfabrik und Projektschmiede boten sich als Übergangsquartiere an

Von Andreas Alt

Eine Holzhütte, weiß gestrichen, mit drei nebeneinanderliegenden Räumen, mehr ist das neue Kunsthaus Palette nicht. Aber es sind nicht nur die ersten eigenen Räume der Augsburger Kinder- und Jugendkunstschule, man muss das Haus auch mit anderen Augen betrachten. Jedenfalls tut das Mitgründerin Katharina Steppe-Roth: „Es ist ein super Haus für Kinder!“

Der Einzug ins Kunsthaus in der Frischstraße, nur wenige Hundert Meter von der Trambahnhaltestelle Schertlinstraße entfernt, wurde jetzt groß gefeiert. Dabei waren viele Größen der Augsburger Kunstszene, Lehrkräfte, Vertreter der Stadt Augsburg, des Vereinsträgers und langjährige Wegbegleiter – die Kunstschule Palette feiert in diesem Jahr auch ihr 25-jähriges Bestehen. Die Ursprünge reichen sogar bis ins Jahr 1992 zurück, als man mit Kindern Kunstmuseen besuchte und sie dort zum eigenen künstlerischen Gestalten anleitete.

In den vergangenen drei Jahren hatte die Kunstschule, die zuletzt in der Kulturfabrik untergebracht war, wegen einer Umstrukturierung des Vereins überhaupt kein Domizil mehr. Die Projektschmiede in Lechhausen stellte in dieser Zeit ihre Räume für die Kurse und weiteren Veranstaltungen der Kunstschule zur Verfügung, wofür die Kunstschule sehr dankbar ist. Die Erleichterung und Freude darüber, dass man nun endlich von einem Vermieter unabhängig ist und das Haus künftig für die Kunstschule stehen wird, war aber groß. „Wir sind nun angekommen“, sagte Steppe-Roth zufrieden.

Das Häuschen war ursprünglich die Werkstatt des Steinmetzes Rudolf Frisch, dann des Steinmetzes Gerhard Roth. Viel wurde nach Aussage von Vereinssprecherin Anita Kawoussi von den Mitarbeitern des Kunsthauses in Eigenleistung und im laufenden Betrieb hergerichtet. Der mittlere Raum dient als Küche, die auch zum Herstellen von Farben und anderen künstlerischen Materialien gebraucht wird, und als Aufenthaltsraum. Rechts und links davon befinden sich ein Gruppenraum und ein Raum für Kunsttherapie. Die Kunstschule arbeitet normalerweise mit Gruppen von etwa zehn bis zwölf Kindern. Mit größeren Gruppen kann man nach Aussage von Kawoussi auch in den das Haus umgebenden Garten gehen oder in den nahen Siebentischwald ausweichen. Die Mitarbeiter der Kunstschule besuchen zudem Schulen und bringen ganzen Schulklassen künstlerische Ausdrucksformen näher.

Die Leiterin der Fachstelle Schulentwicklung und Bildung im Bildungsreferat, Martina Schließleder, wünschte der Kunstschule weiteres Wachsen und Gedeihen. Sie mache Kindern ein wertvolles Angebot der ganzheitlichen Bildung, was der aktuelle Stundenplan nicht ausreichend ermögliche. Ute Legner, im Kulturreferat zuständig für kulturelle Bildung, sagte, das Kunsthaus habe immer finanzielle Sorgen gehabt und trotzdem großartige Angebote für Kinder gemacht, auch für solche, die wenig Zugang zu Kunst und Kultur haben. Schon früh habe es sich etwa um Flüchtlingskinder gekümmert.

Michael Witte vom Vorstand des Landesverbands der Jugendkunstschulen und Kunstpädagogischen Einrichtungen (LJKE) würdigte, dass Steppe-Roth von 1999 bis 2014 den Verband wesentlich mit aufgebaut habe. Die Kunstschulen seien in Bayern meist nicht in kommunaler Trägerschaft (in Augsburg ist das die Deutsche Jugendkraft Theaterfabrik Uhrwerk), aber sie böten einen Freiraum für Imagination und Persönlichkeitsbildung; hier würden nämlich Leistungen nicht benotet. Aus Sicht von Steppe-Roth ist Kunst – im Unterschied zu Kunsthandwerk – ein dauerndes Gespräch mit dem, was man macht. Kunst bedeute „anfangen, ohne dass man zu Beginn weiß, was es wird“. Dadurch erfahren Kinder nach ihren Worten, „dass sie handeln können“. Sie wünsche sich, dass Kinder auch allein zur neuen Kunstschule kommen könnten und sie als „ihren Ort“ annehmen. Das Kunsthaus Palette sucht laut Kawoussi derzeit weitere kunstpädagogische Kräfte. Die Mitarbeit wird honoriert.

Themen Folgen