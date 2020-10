22.10.2020

Diebstahl in Modeladen: Unbekannter klaut Geldbeutel aus Handtasche

Eine Kundin ist in einem Modegeschäft in Göggingen bestohlen worden.

Als sich eine Kundin in einem Modeladen in Göggingen aufhielt, war plötzlich ihre Geldbörse verschwunden.

Die Frau hielt sich am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Damenabteilung eines Modehauses in der Bergiusstraße auf. Die Frau hatte laut Polizei noch bemerkt, wie ein Unbekannter eng an ihr vorbei gelaufen ist.

Wenig später fehlte in ihrer Handtasche der Geldbeutel. Sie kann jedoch keinerlei Beschreibung des Täters oder der Täterin abgeben. Der Diebstahlschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Kripo unter 0821/323 3810 entgegen. (ina)

Themen folgen