18.08.2018

Drama am Abend: Feuer bricht in Studentenwohnheim aus

Im Gögginger Studentenwohnheim hat es Samstagabend gebrannt. Einige Apartments sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Was sich genau abspielte.

Von Ina Marks

Jan Kindorf war am Samstagabend in seiner Wohnung im Studentenwohnheim in Göggingen, als gegen 21.30 Uhr plötzlich der Feueralarm im Gebäude losging. "Ich bin raus auf den Balkon, da riefen schon Leute, dass es brennt und ich rauslaufen soll." Jetzt steht der 27 Jahre alte Student unten auf der Straße. Um ihn herum Blaulicht, Einsatzkräfte der Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste. Ein Feuer ist am Samstagabend in dem achtstöckigen Gebäude in der Römerstädter Straße in Göggingen ausgebrochen. Der Brandherd war in einem Ein-Zimmer-Apartment im dritten Stock, in dem eine 24-jährige Studentin wohnt. Wie Polizeisprecher Klaus Lidl vor Ort berichtet, wollte sich die Bewohnerin wohl eine Zigarette anzünden. Dabei entglitt sie ihr und fiel auf die Matratze. Diese fing an zu brennen. Das Unglück nahm seinen Lauf.

Studentenwohnheim Göggingen: Zwei Menschen über Drehleiter gerettet

Das Feuer brach in einem Zimmer im dritten Stock aus. Bild: Peter Fastl

Die junge Frau stürmte offenbar vor lauter Schreck aus der Wohnung auf den Flur, dabei fiel die Wohnungstür hinter ihr zu. Sie hatte sich ausgesperrt und drinnen breitete sich das Feuer weiter aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus den Fenstern und aus der Wohnungstür. Der Gang im dritten Stock war komplett verraucht. Das Feuer drohte auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen. Sofort wurden Löschmaßnahmen von innen und außen in die Wege geleitet, während gleichzeitig noch Bewohner in Sicherheit gebracht wurden. Zwei Menschen mussten laut Berufsfeuerwehr über die Drehleiter gerettet werden. Wie Lidl erzählt, gab es noch ein weiteres Problem. Als sich die Bewohner des Studentenheims ins Freie retteten, vergaßen einige, ihre Wohnungstüren zu schließen. Der dichte Qualm zog in ihre Apartments und machte sie vorerst unbewohnbar. Die Wohnung der 24-Jährigen brannte komplett aus.

Erste Schätzungen: Schaden von circa 100.000 Euro

Bei dem Feuer wurden vier Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitten sie eine Rauchgasintoxikation. Die Bewohnerin des brennenden Zimmers wurde vorsorglich zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten wurden mehrere umliegende Zimmer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenssumme beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 100.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Augsburg sowie die Freiwillige Feuerwehr Göggingen rückten mit rund 40 Einsatzkräften an, zudem fünf Rettungswagen und vier Notärzte. Der Einsatz dauerte vier Stunden.

Polizeisprecher Klaus Lidl erklärt am Einsatzort, wie es zu dem Brand im Studentenwohnheim kam. Video: Ina Marks

Student Kindorf ist nicht der einzige Bewohner, der Samstagabend plötzlich auf der Straße steht und zu dem Studentenwohnheim hochschaut. In dem Gebäude sind laut Polizeisprecher Lidl 246 Personen gemeldet. Da derzeit Semesterferien sind, sind viele offenbar nicht daheim. Trotzdem versammeln sich unten auf der Straße rund 50 junge Frauen und Männer. Für sie steht auch ein Rettungsbus der Berufsfeuerwehr bereit. Doch niemand setzt sich rein, die Nacht ist warm. Die meisten von ihnen haben lediglich ihr Handy mitgenommen, als sie nach dem Feueralarm das Gebäude verließen. Manch einer ist barfuß. Eine Studentin hat sich eine Wolldecke umgehängt.

Sie alle müssen auf die Entscheidung der Einsatzkräfte warten, ob sie wieder in ihre Wohnungen zurück kehren dürfen oder nicht. Der 25-jährige Steve und seine Bekannte Marie, die an dem Abend bei ihm zu Besuch war, haben sich ihren Humor noch bewahrt. Aber leicht genervt sind sie schon, sagen sie. Sie waren auf Steves Balkon im siebten Stock, als sie plötzlich den Feueralarm hörten. "Wir wussten gar nicht, was los war. Wir sind über das Treppenhaus nach unten, da hat man es dann schon gerochen."

Raphael, Marie und Steve (von links) warten auf die Nachricht, ob sie wieder in die Wohnungen zurück kehren dürfen. Bild: Peter Fastl

Studenten dürfen nicht in Wohnheim zurück

Eine Frau ist mit ihrem Baby aus dem Wohnheim geflüchtet. Matthias Schaumlöffel, Teamleiter der Malteser Krisenintervention, kümmert sich um die junge Mutter, bringt ihr Windeln. "So etwas haben wir immer dabei", sagt er. In Begleitung der Feuerwehr darf die Frau nochmal kurz in die Wohnung, um ein paar Sachen für ihre kleine Tochter zu holen. Eine Ausnahme. Denn später entscheidet die Einsatzleitung, dass in dieser Nacht keiner der Studenten das Wohnheim mehr betreten darf. "Vom dritten bis achten Stock gibt es Rauch- und Kontaminationsschäden", erklärt Hubert Prechtl, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr. Manche Studenten kommen bei Freunden unter, die anderen Betroffenen werden von der DLRG anderweitig untergebracht. Student Jan Kindorf wird darüber nicht begeistert sein. Denn eigentlich wollte er am Sonntag nach Hamburg reisen und hatte noch gar nicht gepackt.

7 Bilder Feuer im Studentenwohnheim - Bilder vom Einsatzort Bild: Peter Fastl

Themen Folgen