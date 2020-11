vor 16 Min.

Ein Radler fährt ein Kind an und flüchtet

Das Kind wollte bei Grün über die Straße gehen, der Fahrradfahrer übersah es offenbar. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Radfahrer hat am Samstag gegen 13 Uhr ein vierjähriges Kind angefahren und ist dann geflüchtet. Das Kind wollte laut Polizei mit seinen Eltern an der Fußgängerampel an der Straßenbahnhaltestelle "Westfriedhof" die Stadtberger Straße in Pfersee überqueren. Als die Ampel auf Grün umschaltete, lief das Kind los und wurde von dem Radler erfasst und dadurch leicht verletzt. Der Radfahrer fuhr weiter. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, schlank, blonde Haare, gelber Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (nip)

