Ein Wahlkampf (fast) ohne Streitpunkte

Bisher läuft der Wahlkampf recht zahm. Es spricht wenig dafür, dass sich das noch ändert. Die großen Parteien wollen sich wohl eine Zusammenarbeit offenhalten.

Die Zeit für die Parteien, im Kommunalwahlkampf noch Themen zu setzen, läuft langsam ab: In weniger als einem Monat ist Stadtratswahl, doch mit dem Verschicken der Wahlbenachrichtigungen beginnt die Wahl faktisch in dieser Woche. Wer will, kann die Briefwahl beantragen und – wer persönlich zum Bürgeramt geht – dort auch gleich seinen Stimmzettel ausfüllen.

Wer auf Themen in letzter Sekunde setzt, verliert Wählerpotenzial

Das hat die Choreografie eines Wahlkampfs geändert. Wer als Partei heute noch Themen in letzter Sekunde aus dem Hut zaubert, riskiert es, einen Teil der Wähler nicht mehr zu erreichen, weil diese schon ihr Kreuz gemacht haben. Der Großteil des Pulvers muss also rechtzeitig verschossen werden.

Fahrrad-Ratsbegehren war das bisher einzig überraschende Moment

Das legt wiederum die Schlussfolgerung nahe, dass der Wahlkampf in Augsburg so lahm bleibt, wie er es in den vergangenen Wochen war. Das Fahrrad-Ratsbegehren war bisher das einzig überraschende Moment, und auch dieses wurde von keiner Partei gezündet, sondern kommt aus Teilen der Bürgerschaft. Wenn die Fragestellung am 1. März präsentiert wird, wird das Thema Mobilität noch mal in den Vordergrund treten, aber die Positionen dazu scheinen ja einigermaßen klar.

Es gibt grundsätzlich Unterschiede zwischen den Parteien, aber kaum Punkte, an denen sich diese Unterschiede zu einem Konflikt zuspitzen. Immer absehbarer wird: Die Partner im aktuellen Regierungsbündnis werden – vielleicht mit verändertem Anteil (und auch nicht mehr zwingend zu dritt) – Partner in einem neuen Regierungsbündnis sein. Zumindest wollen sie sich den Weg dafür offenhalten, indem sie auf allzu scharfe Konfrontationen verzichten.

