Er überlebte den Holocaust

Über den 98-jährigen Leon Schwarzbaum entstand ein Roadmovie. Nun ist Premiere in Augsburg

Von Alois Knoller

Leon Schwarzbaum ist inzwischen 98 Jahre alt und in vielem der Letzte, der noch Auskunft geben kann über die jüdische Kultur vor dem Krieg und die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen, die er als Einziger seiner Familie überlebte. Nicht zuletzt ist er „Der letzte Jolly Boy“; so hieß die Band, in der Schwarzbaum als Jugendlicher mit 17, 18 Jahren amerikanischen Swing spielte – ehe die Nazis die Juden verfolgten.

„Der letzte Jolly Boy“ heißt auch der Kinofilm von Hans-Erich Viet, der am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr im Thalia-Kino am Obstmarkt seine Bayern-Premiere erlebt. Spielen wird dann im Kino die jüdische Band „Feygele“ aus Augsburg – wie im Finale des Films in der Jugendstilsynagoge. Zusammen mit Sängerin Christina Drexel singt Viet das jiddische Lied „Romania“ – eine unbeschwerte Erinnerung an die fröhlichen Seiten des osteuropäischen Judentums.

In raschem Tempo wird hier der Wein, das Essen und die Liebe besungen. „Es ist ein schnelles Lied mit viel Text, man muss sich sehr konzentrieren“, sagt Josef Strzegowski, der Kulturreferent der Israelitischen Kultusgemeinde und Schlagzeuger bei „Feygele“. Die Band sang „Romania“ auch, als im Jahr 2016 auf der weihnachtlichen Festsitzung des Augsburger Kreistages Leon Schwarzbaum sprach. „Er war von dem Lied sehr berührt und kannte den Text auswendig“, erinnert sich Strzegowski. So lernte man sich kennen.

Hans-Erich Viet hat ein Roadmovie gedreht, eine Reise auf den Spuren der Lebensgeschichte von Leon Schwarzbaum. Der Regisseur erhielt dafür 2018 den DGB-Filmpreis. Trotz seines hohen Alters sucht Schwarzbaum, 1921 in Hamburg geboren und in Polen aufgewachsen, seit ein paar Jahren die Öffentlichkeit, um ihr zu vermitteln, was ihm widerfahren ist. „Ich erzähle nur das, was ich erlebt habe, und das ist die Wahrheit“, betont er im Film immer wieder. Jahrzehntelang hatte er geschwiegen. Viet begleitete ihn zum Prozess am Landgericht Detmold, wo er 2016 als ein Hauptzeuge gegen den SS-Mann Reinhold Hanning aussagte. Mit dem Filmteam besuchte er seine polnische Heimat Bedzin, sein Elternhaus, seine Schule, das KZ Auschwitz-Birkenau.

Zu Gast im Thalia sind bei der Filmpremiere der Zeitzeuge Leon Schwarzbaum, Regisseur Hans-Erich Viet sowie Kameramann Thomas Keller und Lenka Sikulová vom Filmteam. Karten-Reservierung unter Telefon 0821/158083.

