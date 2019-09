vor 23 Min.

Fayencen-Produktion im Chemiker-Park

Erste Majolika-Manufaktur produzierte bei der City-Galerie. Der Wasserturm von „Herrn Schaurs Garten“ steht noch am Sparrenlech.

Von Franz Häussler

Der Baukomplex „City-Galerie“ ist heute die bekannteste Adresse vor dem Vogeltor. Dass sie auf dem Areal der Neuen Augsburger Kattunfabrik (NAK) errichtet wurde, ist „Jung-Augsburgern“ nicht geläufig. Dass nebenan die Filiale der Deutschen Bundesbank und riesige Wohnbauten in einer einstigen Park- und Gartenlandschaft erstanden, wissen nur Insider in Augsburgs Baugeschichte. Ein Überbleibsel ist ein ehemaliger Wasserturm, versteckt zwischen mächtigen Bäumen.

Ein Erkundungsspaziergang zu diesem Turm könnte auf dem Fußweg zwischen der Volkshochschule und der City-Galerie beginnen. Er führt zur Wagenhalsstraße. Sie verläuft entlang des Sparrenlechs zur Provinostraße. Kurz vor der Einmündung kommt jenseits des schnell fließenden Sparrenlechs zwischen hohen Bäumen ein gelber Turm in den Blick.

Hinter dem zinnenbekrönten schlanken Turm strebt ein achtstöckiger Wohnblock himmelwärts. Der dagegen sehr bescheiden und filigran wirkende Turm bekam 2001 einen Denkmalpreis für vorbildliche Restaurierung. Er steht aus gutem Grund unter Denkmalschutz: Der Turm ist das Überbleibsel des einstigen prächtigen Privatparks der Augsburger Apotheker-, Chemiker- und Destillateursfamilie Schaur. Ihr 1944 zerstörtes Geschäfts- und Wohnhaus stand am Metzgplatz. Das „Schaur-Haus“ war wegen seiner Bemalung berühmt.

Ein vom Stadtbach abgeleiteter Kanal

Anno 1715 erwarb der Kaiserliche Rat Johann Caspar Schaur – er lebte von 1681 bis 1761 – ein weites Gartengelände vor dem Schwibbogentor. Er war durch seinen als Allheilmittel gepriesenen „Schaur-Universalbalsam“ reich geworden. Damit belieferte er Armeen verschiedener Fürsten. Ein Stadtplan von 1719 zeigt erstmals „Herrn Schaurs Garten“ mit drei Springbrunnen. Am 21. August 1717 war die Betriebserlaubnis für einen Wasserturm am Ostrand des Gartens erteilt worden. Er war für den Wasserdruck der Brunnenfontänen nötig. Aus den städtischen „Wasserakten“ geht hervor, dass das Wasserrad für das Pumpwerk nicht vom Sparrenlech, sondern von einem aus dem Stadtbach abgeleiteten Kanal angetrieben wurde. Dieser hieß „Schaurbächlein“.

Der vermutlich 1717 errichtete Wasserturm war ein Fachwerkbau. 1737 ließ der Besitzer den Unterbau in massivem Mauerwerk erneuern. Es ist wahrscheinlich, dass diese Baumaßnahme in engem Bezug zu einer neu eingerichteten Fayence- oder Majolika-Manufaktur in Gebäuden im weiten Garten war. Es war die erste in Augsburg betriebene „Fabrique“ für das Tongeschirr, das mit weißer Glasur dem teuren Porzellan nahe kam.

Vielleicht hatte der Salbenproduzent Schaur zuvörderst die Herstellung von Töpfchen für seine Essenzen und den berühmten „Universalbalsam“ im Sinn. Dekorative Luxus-Fayencen aus der Schaur’schen Manufaktur sind nämlich äußerst selten erhalten. Lediglich acht Erzeugnisse sind weltweit bekannt. Zwei Enghalskrüge mit Zinndeckel und der Manufaktur-Marke, einem Pinienzapfen, kamen 1991 und 1993 in den Besitz des Maximilianmuseums. Einer dieser Weinkrüge trägt Johann Caspar Schaurs Wappen und seine Initialen „JCS“.

Wie lange der wohlhabende Balsam-Produzent sich den Luxus einer zuschussbedürftigen Fayence-Manufaktur leistete, ist noch unbekannt. Fest steht, dass Anfang 1753 der Augsburger Kaufmann Christian Georg von Köpf die stillgelegte Schaur’sche „Porcelain Fabrique“ pachtete und für kurze Zeit wiederbelebte. Es standen Gebäude auf dem Grundstück, in denen Fayencen gefertigt, bemalt und gebrannt werden konnten.

Ein Barockgarten mit Obstbäumen

Ab etwa 1770 wechselte die parkartige Gartenanlage oftmals den Besitzer. Reich gewordene Augsburger Familien gönnten sich solche Privatparks vor der Stadtbefestigung. Dazu zählte in der Zeit nach 1800 die Bankiersfamilie Carli. Sie ließ einen Teil des Barockgartens mit Obstbäumen bepflanzen und den Rest als Landschaftspark gestalten. 1850 war der Bankier Isidor Obermayer Besitzer.

1850 wurden alle Wasserkraft-Anlagen der Stadt erfasst. Der Turm diene dem „Betrieb der Wasserkunst“, heißt es in der Beschreibung. Ein unterschlächtiges Wasserrad treibe ein Druckwerk aus drei „Stiefeln“. Es fördere 40 Maß Wasser (42,75 Liter) pro Sekunde in ein 40,5 Fuß (11,8 Meter) hoch gelegenes Reservoir im Turm. Von dort aus werde die „Wasserkunst“ im Garten gespeist.

Das Wasserrad hing 1850 noch im 2,7 Schuh (rund 80 Zentimeter) breiten, 160 Meter langen „Schaurbächlein“. 1857 ließ der nächste Garteneigentümer Julius Forster, Besitzer der benachbarten Neuen Augsburger Kattunfabrik (NAK), den kurzen Kanal verfüllen und ein leistungsfähigeres Wasserrad mit 2,92 Meter Durchmesser direkt in den Sparrenlech einhängen. „Jetzt ist das Rad entfernt und das Pumpwerk nicht mehr in Gebrauch“, heißt es 1905 in der letzten amtlichen Mitteilung über den Turm und seine Funktion.

