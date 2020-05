vor 49 Min.

Fertig in 180 Sekunden: Augsburg hat jetzt einen Pizza-Automaten

Plus Ein Augsburger Gastwirt überrascht seine Kunden mit einem ungewöhnlichen Angebot. Was es damit auf sich hat und wo die Maschine steht.

Von Philipp Schulte

Die Menschen, die vor der Pizzeria stehen, schauen ungläubig. Wer sie beobachtet, sieht ihnen beim Denken zu. Wie bitte? Was ist denn das? Pizza in drei Minuten für vier Euro? Durch ein Fach, das etwas größer ist als ein Briefkastenschlitz? Trotz Nieselregens bildet sich eine Schlange vor dem Automaten. Passanten und potenzielle Kunden lugen hinter die Box vor der Pizzeria La Commedia in der Gögginger Straße 49. Das Gerät steht auf Rollen und ist etwa so groß ist wie zwei Telefonzellen nebeneinander.

Pizza Salami in drei Minuten für vier Euro: Das kann der erste Pizza-Automat in Augsburg. Bild: Ulrich Wagner Marco Pellizzari, 52, grinst, wenn er über den ersten Pizza-Automaten Augsburgs redet. „Manche denken, wir befüllen ihn von hinten“, sagt er. Die Maschine steht direkt vor der Pizzeria. Pellizzari sieht Menschen, wie sie realisieren: Der Automat arbeitet eigenständig. Er ist etwas Abgeschlossenes, Autonomes. Pizza-Automat in Augsburg: Der Automat backt Pizza 24 Stunden, sieben Tage die Woche Pellizzari stammt aus Südtirol und ist Chef von sechs La Commedia-Pizzerien in Augsburg und Umgebung. Er hat den Automaten für 29 000 Euro gekauft. Er versorgt Kunden seit Montag vergangener Woche mit Margherita- und Salami-Pizzen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, in 180 Sekunden. Wer hat es erfunden? Richtig, Italiener. Pizza-Automat vor dem La Commedia in Augsburg: Luana Pellizzari zeigt das Produkt. Bild: Ulrich Wagner Doch gerade steht auf dem Display: „Momentan leider ausverkauft. Der Automat wird in Kürze für Sie befüllt.“ Und das um 12 Uhr. Marvin Nowak, 20, hätte sich nun gerne eine Margherita auf Knopfdruck bestellt. Er ist extra vom Königsplatz hergelaufen, im Radio hat er von dem Automaten gehört. Seine Lieblingspizza ist eigentlich die Vegetaria, doch auch eine Margherita wäre nun gut. Da er um die Ecke wohnt, kann er sich vorstellen, mal abends eine Pizza zu holen. „Als Mitternachtssnack“, sagt er. Sein Mittagessen ordert er sich nun in der Pizzeria. Da kostet die beste „Pizza der Stadt“, wie La Commedia auf seiner Internetseite schreibt, zwei, drei Euro mehr. Einmal pro Tag Pizzen nachfüllen? Da geht mehr, sagt der Chef Gerade ist der Chef der Hersteller-Firma Piztop im La Commedia zu Gast. Er schult Inhaber Marco Pellizzari, wie er das Gerät wieder zum Laufen bringt. Wie der Automat dann funktioniert, weiß Pellizzari gut. Der Pizzateig ist vorbereitet und wird bei minus neun Grad gefroren. Bestellt der Kunde, kommen entweder Mozzarella oder Salami hinzu. Backen, schneiden, in 180 Sekunden fertig. Immer nur eine Pizza schafft der Automat. Immer der Reihe nach. Derzeit befüllt Besitzer Pellizzari die Box einmal am Tag. Er hofft, dass er das irgendwann drei bis vier Mal macht. Lesen Sie auch: Warum wir so gern in Restaurants gehen

