vor 36 Min.

Feuerwehr rettet Fensterputzer aus luftiger Höhe

Bei Reinigungsarbeiten an der Schaezlerstraße versagte die Technik - und zwei Fensterputzer waren in luftiger Höhe gefangen.

Zwei Fensterputzer fahren mit einem Teleskopmast zu ihrem hoch gelegenen Einsatzort - dann versagt die Technik. Die Feuerwehr muss die beiden Reinigungskräfte befreien.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg wurden in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.40 Uhr zu einem außergewöhnlichen Einsatz in die Schaezlerstraße gerufen. Dort waren zwei Fensterputzer in luftiger Höhe gefangen. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte die Technik eines Teleskopmastes aus bislang ungeklärter Ursache versagt.

Die Feuerwehrleute konnten die beiden Reinigungskräfte mit einer Drehleiter befreien. Nachdem das gesamte System des Teleskopmastes neu gestartet wurde, funktionierte dieser auch wieder ordnungsgemäß. Die Fensterputzer konnten ihre Arbeit nach dem Einsatz fortsetzen. (AZ)

Themen folgen