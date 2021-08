Spiel des FCA II im Rosenaustadion ist abgesagt

Die für Dienstagabend angesetzte Partie der Fußball-Regionalliga Bayern zwischen der U23 des FC Augsburg und der SpVgg Greuther Fürth wurde kurzfristig abgesagt.

Der neue Termin für das abgesagte Spiel des FCA II ist Dienstag, 12. Oktober, 19 Uhr im Rosenaustadion. (Bereits erworbene Tickets behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit. Wer an diesem Termin verhindert ist oder eine Erstattung seines Tickets bevorzugt, kann sich per E-Mail an ticketing@fcaugsburg.de wenden.)

Verliehen hat der FCA II kurz vor Transferschluss seinen koreanischen Stürmer Seong-Hoon Cheon an den FC Homburg (Regionalliga Südwest). Trainer bei den Saarländern ist der ehemalige FCA-Profi Timo Wenzel. Cheon kam vor drei Jahren von Incheon United zum FCA.

Seong-Hoon Cheon (rechts, hier beim Medien-Tag mit Jeffrey Gouweleeuw) wird vom FCA II an den FC Homburg verliehen. Foto: Klaus Rainer Krieger





Seitdem absolvierte das Sturm-Talent 25 Einsätze (vier Treffer) für den FCA II in der Regionalliga Bayern. Der Stürmer trainierte regelmäßig im Profi-Kader mit und stand auch schon im Kader. Zum Einsatz kam er aber bisher nicht.