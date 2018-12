11:06 Uhr

Gusto-Bewertungen: Hier essen Sie in Augsburg und Umland am besten

Der Restaurantführer Gusto hat seine Bewertungen für 2019 abgegeben. Ein Augsburger Lokal kommt besonders gut weg, doch auch im Umland punkten Gaststätten.

Von Lilo Murr

Noch fehlt der Michelin, doch Gault&Millau hat seine Bewertungen für 2019 in Sachen Gastronomie bereits herausgebracht. Jetzt folgt Gusto, ein kulinarischer Reiseführer, der sich nach Angaben der Herausgeber seit über zehn Jahren fest etabliert hat.

Im Gegensatz zu den Sternen des Michelin und den Punkten im Gault&Millau gibt es bei Gusto Pfannen. Es beginnt mit der Auszeichnung zwar bei einer, aber erst ab fünf Pfannen werden diese auch zur Bewertung für eine genauere Begründung genutzt. Bis zu zehn Pfannen kann es für ein Lokal geben. So viele wurden allerdings in Augsburg und Umgebung nicht vergeben.

Essen in Augsburg: August und Sartory punkten besonders

Dennoch kann die Stadt mit einigen guten Ergebnissen punkten. Acht Pfannen bekommt erneut das August in der Haag-Villa. Die neue Umgebung (seit April 2016), so die Tester, passe noch besser zu Christian Grünwalds „kreativer, teils avantgardistischer Individualistik“. Die Show sei mit viel Substanz unterfüttert, meist als produktfokussierte Kochkunst, die auch erfahrenen Gaumen immer neue Geschmackserlebnisse bescheren. Die Kritiker loben das mehrstündige, teilweise auch fordernde Gesamterlebnis für alle Sinne des einzigen Zwei-Sterne-Kochs in der Region.

7 Pfannen finden die Kritiker für das Sartory im Steigenberger Hotel Drei Mohren auch für 2019 angemessen. Dort ist Simon Lang Küchendirektor. Vor allem die saftig gebratene Tranche vom Wolfsbarsch mit Pinienkern-Spinat, Polento-Raviolo und beerenfruchtig herber Barolo-Butter hat den Testessern offenbar gemundet.

Gusto-Bewertungen: Auch Restaurants im Umland überzeugen

Auch das Umland nimmt in Sachen Gastronomie Fahrt auf: 6 Pfannen gibt es für das Speisezimmer im Landgasthof Herzog Ludwig in Friedberg (Harthausen). So hatten die Testesser beim Lammrücken nichts auszusetzen, allerdings mundete der Hummer nicht hundertprozentig.

Auch das Gasthaus Goldener Sternin Rohrbach (Kreis Aichach-Friedberg) kann sich über diese hohe Wertung freuen. Dieses Haus habe sich von einem traditionellen Dorfgasthof in ein modernes ländliches Gasthaus verwandelt, wobei Küchenchef Stefan Fuß und sein Team der zeitgemäß interpretierten bodenständigen Küche treu geblieben seien.

Weitere Gusto-Bewertungen für Augsburg

Noch mal zurück nach Augsburg. Fünf Pfannen für Schwäbischen Rostbraten mit Kässpatzen und Röstzwiebeln bekommt das Gasthaus Settele in Haunstetten. Diese Bewertung geht auch an das Magnolia beim Glaspalast, allerdings ist dies eine Pfanne weniger als im letzten Jahr.

Ebenso fünf Pfannen vergeben die Tester an das Maximilians im Hotel Steigenberger Drei Mohren, die Ecke am Elias-Holl-Platz, Feinkost Kahn in der Annastraße und die Färberei in der Innenstadt. Zwar im Gusto 2019 als gute Location erwähnt, aber wie auch die letzten Jahre ohne Pfannen ist das Anna im Annahof.

Seit mehr als sieben Jahren geht der Restaurantführer inzwischen neue Wege. Mit einer Startgebühr von derzeit 269 Euro kann ein Lokal sicherstellen, dass es getestet wird. Auf das Ergebnis habe die Gebühr laut Redaktion keinerlei Einfluss. Nach wie vor würden auch Häuser getestet, die nicht bezahlt haben. Ein Lokal, das seit Jahren darauf keinen Wert legt, ist zum Beispiel die Lustküche in der Augsburger Altstadt.

Als Buchausgabe kommt der Gusto Mitte Januar in den Buchhandel. Mehr Infos unter: www.gusto-online.de.

