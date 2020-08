vor 32 Min.

Hochsommer: Wie Augsburg mit der Hitzewelle klar kommt

Plus In diesen Wochen des Hochsommers kommt so mancher ins Schwitzen. Besonders heiße Tage treffen jeden. Wie die Menschen damit umgehen, ist unterschiedlich. Ein kleiner Einblick ins sommerliche Stadtleben.

Von Jonas Voss

Ein Stapel Pflastersteine liegt in der Sonne. Die Luft davor flirrt. Ein Graben trennt den Stapel von Sadre Bytyqi und seinen Kollegen, sie sitzen auf einer Bank im Schatten. Raucherpause, ehe es ans Aufräumen der Baustelle geht. Bald ist Feierabend – seit sieben Uhr schaffen die vier Männer hier in der Kantstraße in Lechhausen. Eine Fernwärme-Leitung muss verlegt werden, das Wetter ist dabei egal. An diesem Tag ist es so heiß, zwei der Männer tragen lediglich die gelben Baustellen-Westen am Oberkörper.

Bytyqi sagt, „ich arbeite gern in der Sonne. Die Laune ist gut, man wird braun, Pause machen können wir im Schatten.“ Und wenn einem die Hitze doch einmal zu schaffen mache, könne man sich auch etwas ausruhen. Seine Kollegen stimmen ihm zu. Wichtig sei, viel zu trinken – drei bis vier 1,5 Liter Flaschen Wasser brauche jeder von ihnen während eines Arbeitstags.

Sadre Bytyqi, Malvin Dosuni, Robert Attila Marosan und Imer Kathi arbeiten derzeit an einer Fernwärmeleitung in Lechhausen. Die derzeitige Hitze macht den vier Arbeitern nicht allzu viel aus. Bild: Jonas Voss

***

Am Stadtstrand in Lechhausen strömt der Lech entlang, in ihm kühlen sich die Menschen ab. Kleine Kinder sieht man dort allerdings nicht, es wäre wohl zu gefährlich. Für sie gibt es eine Alternative: den Wasserspielplatz am Flößerpark. Hier spielen Kinder im Sand. Wo er nass ist, formen sie Figuren und Gebäude. Der zweijährige Tim springt auf einer Art Pumpe herum, Wasser schießt empor. Tim wird nass und strahlt dabei übers ganze Gesicht.

Sein Vater Florian Durner sagt, dieser Spielplatz sei ideal für Kinder an solch heißen Tagen. Abkühlung ohne Gefahr. Neben Tim tollen die Brüder Sven und Simon umher, bespritzen sich und andere mit fest installierten Wasserpistolen. Mutter Andelika Sosic muss ständig aufpassen, dass die beiden Wirbelwinde nicht entwischen. Im Schatten der Bäume sitzen weitere Familien und genießen den Sommertag.

Andelika Sosic kommt mit ihren beiden Söhnen Sven und Simon gerne an den Wasserspielplatz am Flößerpark. Wenn es besonders heiß ist, können die Kinder hier toben und sich abkühlen. Bild: Annette Zoepf

***

Auch die Augsburger Uniklinik muss mit der Hitze umgehen. Uniklinik-Sprecherin Kristina Holtzsch erklärt, insbesondere in Bereichen, in denen Mitarbeiter Schutzkleidung tragen müssten, sei die Belastung deutlich höher in diesen Tagen. Das gelte etwa bei Infektionskrankheiten. „Die Hitze ist belastend für das Herz-Kreislauf-System.“ Daher seien auch ältere und bettlägerige Patienten stark davon betroffen, sie bedürften einer intensiven Beobachtung durch Klinikpersonal.

Wasserspender und kostenloses Speiseeis an der Augsburger Uniklinik

Für die Mitarbeiter gibt es Unterstützung: Holtzsch sagt, „aufgrund von Wasserspendern an der Uniklinik in vielen Bereichen ist es dem Personal möglich, jederzeit ihre Getränkeflaschen auf- und nachzufüllen.“ Außerdem verteile das Haus auf bestimmten Stationen kostenloses Speiseeis an die Mitarbeiter. In den klimatisierten OP-Sälen herrschen laut der Sprecherin Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Außer in den OP-Sälen, die für Frühchen und Babys vorbehalten sind: Dort herrschen oft Temperaturen von 30 Grad, damit die kleinen Patienten nicht auskühlen – was wiederum eine Strapaze für die Mitarbeiter ist.

***

Für viele Augsburger gehören zu diesen Sommertagen gekühlte Getränke einfach dazu, erklärt Dominik Braun. Der 24-Jährige muss es wissen, er arbeitet im Getränkemarkt Hell in Pfersee. In dem Geschäft steht direkt am Eingang ein Kühlschrank, randvoll mit Bier. „An solchen Tagen kommen die Leute zu uns und kaufen ein paar Flaschen Bier, ehe es an den See oder zum Grillen geht.“

Kühlschränke müssen 20 bis 30 Mal am Tag aufgefüllt werden

Neben Bier seien auch Spezi und andere Limonaden sehr gefragt. Hauptsache gut gekühlt. 20 bis 30 Mal müssten er und seine Kollegen den Kühlschrank am Tag nachfüllen. Vor allem wenn die Augsburger Feierabend haben, gibt es für Braun viel zu tun. Dann würden sie kommen, die „Flaschenkunden“. Für ihn selbst geht es nach Feierabend zur Zeit allerdings nicht an den Badesee – der Student muss lernen. Er befindet sich in der Prüfungsphase – und das mitten im Hochsommer.

***

In diesem Corona-Sommer ist ein Freibad vielleicht attraktiver denn je, schließlich ist so manche Urlaubsreise ausgefallen. In den städtischen Freibädern – das sind das Fribbebad, das Familienbad, das Bärenkellerbad und das in Lechhausen – können insgesamt 3360 Gäste unter Corona-Regeln baden. An das Hygiene-Konzept halten sich die Badegäste laut Stadt „sehr diszipliniert“. Einzelne, durch das Personal festgestellte, Verstöße würden meist im Kassenbereich oder an den WC-Anlagen vorkommen, wenn Gäste ihren Mundschutz vergessen. Die Gäste würden sich nach einer Ermahnung jedoch stets einsichtig zeigen. Bei diesem Wetter sei der Besucherandrang „relativ hoch“. Die Besucherkontingente sind schnell vergriffen, das Kassenpersonal aktualisiere den Ticketstand jedoch ständig, erklärt die Stadt auf Anfrage.

Besuch im Freibad: Spontaner Blick auf die Homepage der Stadt lohnt sich

Weil es täglich passiere, dass Gäste ein reserviertes Ticket nicht in Anspruch nehmen, lohne sich ein spontaner Blick auf die städtische Website. Und auch an Nachmittagen würden manchmal Plätze frei werden.

