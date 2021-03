vor 48 Min.

Illegales Autorennen in der Augsburger Innenstadt

Die Polizei stoppte zwei junge BMW-Fahrer, die sich in der Augsburger Innenstadt ein Rennen geliefert hatten.

Ein Rennen in der Innenstadt lieferten sich am Samstagabend die Fahrer zweier hochmotorisierter BMWs. Wie die Polizei mitteilt, fielen die Pkw gegen 20 Uhr einer Zivilstreife am Leonhardsberg auf, weil sie nach dem Umschalten der dortigen Ampel auf Grün massiv beschleunigten und auf dem Weg Richtung Theater eine Geschwindigkeit von annähernd 100 Stundenkilometern erreichten.

Bei den Fahrern, die wenig später angehalten werden konnten, handelte es sich um 20 beziehungsweise 24 Jahre alte Männer. Beide müssen sich wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten. (bau)

