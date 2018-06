vor 49 Min.

In Augsburg geht es heute eine "Lange Nacht" lang ums Wasser

Die "Lange Nacht des Wassers" bietet in Augsburg ab Samstagabend ein umfangreiches Programm. Wir geben einen Überblick.

Wasser, Wasser, Wasser – geballt rückt die Stadt Augsburg in dieser Woche ihre Weltkulturerbe-Bewerbung in den Fokus. Zur großen Wasser-Ausstellung im Maximilianmuseum gibt es flankierend oben beschriebene Schau im Stadtarchiv. Daneben steht aber auch die „Lange Nacht des Wassers“ am Samstag, 16. Juni, an. Die Besucher erwarten an diesem Abend mehr als 200 Programmpunkte: Orchesterkonzerte, Kammermusik, Liedprogramm, aber auch Theaterinszenierungen, Führungen, Performances. Ein knapper Überblick

Wasserkraft

Das historische Wasserwerk am Hochablass und die Wassertürme am Roten Tor haben ab 19 Uhr geöffnet.

Musik

Das Eröffnungskonzert liegt traditionell in den Händen der Augsburger Philharmoniker. Im Goldenen Saal dirigiert Ivan Demidov (Beginn ist um 18 Uhr). Im Festsaal des Schaezlerpalais führen Lea-ann Dunbar (Sopran) und Mike Stoel (Klavier) u.a. die Regenlieder von Brahms auf (19 Uhr, 20 Uhr). Der Musica Suevica Chor präsentiert Ausschnitte aus dem Oratorium „Sündfluth“ (ev. St. Ulrich, 21.30 Uhr).

Performances

Die Waschfrauen – sechs Schauspielerinnen der holländischen Gruppe „Directie & co“ spielen auf dem Elias-Holl-Platz ihr Straßentheater „Laundry CL“ (19.30 Uhr und 21 Uhr). Im Annahof sind die Asphaltschwimmerinnnen zu sehen, fünf französische Synchronschwimmerinnen auf der Suche nach ihrem Element (19.15 Uhr, 21.15 Uhr).

Schifffahrt

Die legendären Pläne des Architekten Gollwitzer, Augsburg einen Hafen zu verschaffen, sind Thema an der Kahnfahrt. Dort heißt es um 19 Uhr und um 20.30 Uhr „Hoi a Schiff“.

Lesungen

In den Poe’schen „Maelström“ zieht der Schauspieler Matthias Klösel sein Publikum hinein (Hoffmannkeller, 20.45 Uhr und 21.30 Uhr). Schauspieler des Theaters Augsburg lesen aus TC Boyles „Wassermusik“ (Fugger und Welser Erlebnismuseum, 20 Uhr, 21 Uhr) und machen sich von Heraklit ausgehend Gedanken über „Panta Rhei – alles ist im Fluss“ (Neue Galerie im Höhmannhaus, 22.30 Uhr, 23.15 Uhr).

Fuggerei

„Ein Rundgang an der Quelle“ nennt sich die Ausstellung, die die Fuggerei konzipiert hat. Gezeigt wird, wie in der ältesten Sozialsiedlung der Welt einst die Wasserversorgung funktionierte. Heute ist von den einst mehreren Brunnen nicht mehr viel übrig. Der Rundgang wirft einen Blick zurück.

Open-Air

Nicht nur Museen und historische Säle haben geöffnet, auch Plätze und Höfe werden inszeniert. Im Damenhof sind exotische Klänge der Wasserstichorgel zu hören (19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr). Im Brunnenhof des Zeughauses geht es musikalisch bis nach Brasilien (21 Uhr, 22 Uhr).

Nachtschwärmer

Im Jazzclub, im Thalia Kaffeehaus und in der Soho Stage wird die Lange Nacht des Wassers auch nach Mitternacht mit Live-Musik fortgesetzt. (rim, nip)

