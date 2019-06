Kletterer bei Sturz schwer verletzt

Augsburg

Versuchter Einbruch in Bäckerei-Filiale: Polizei fahndet mit Hubschrauber

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte versucht in eine Bäckerei-Filiale in Augsburg einzubrechen. Trotz Fahndung mit Hubschrauber blieben die Täter flüchtig.