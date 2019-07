vor 23 Min.

Kolping eröffnet umgebautes Restaurant im Domviertel

Augsburg hat jetzt wieder ein zusätzliches Angebot in der Gastronomie. „Kolpings Restaurant“ heißt der Betrieb.

Im Domviertel gibt es seit Mittwoch wieder ein gastronomisches Angebot mehr. Nach einer umfangreichen Modernisierung eröffnete das Kolping-Restaurant in der Frauentorstraße wieder. Seit Januar 2018 war der Betrieb geschlossen. Das „Kolpings Restaurant“ bietet jetzt Platz für 70 Personen. Kerngeschäft im gastronomischen Bereich ist das Mittags-Lunch-Buffett, das drei Hauptgänge inklusive Salatbuffet beinhaltet.

Kolpings Restaurant: Hingucker ist eine riesige Briefmarke

Geöffnet ist das Restaurant montags bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr. Am Eröffnungstag kamen bereits 150 Mittagsgäste, hieß es. Die Fertigstellung wurde mit einem großen Fest gefeiert. Hingucker in den Räumen ist eine überdimensional große Briefmarke, die an Adolph Kolping erinnert. Lesen Sie dazu: Wohnen und Gastronomie: Was Kolping alles im Domviertel plant

Das Restaurant liegt etwas versteckt. Es ist jetzt aber deutlich besser zu finden, da der Zugang durch einen Torbogen nunmehr attraktiver gestaltet ist. Die Kolping-Stiftung betreibt die Lokalität. Diese ergänzt das bereits im April eröffnete Bistro „2er“, das direkt an der Frauentorstraße gelegen ist.

Café und Bistro sind ein kleiner Teil einer Millioneninvestition von Kolping im Domviertel. Weil die Umbauten in einem von der Straße nicht einsehbaren Bereich stattfinden, erschließt sich die Dimension des Bauprojektes Außenstehenden nicht. In die Modernisierung und Sanierung der bestehenden Gebäude fließen 15 Millionen Euro. Die Arbeiten begannen im Jahr 2017, fertig soll alles Anfang 2020 sein. (möh)

