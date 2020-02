10:35 Uhr

Mann mit Messer: Polizeieinsatz an Haunstetter Straße

Die Polizei wurde zu einem Vorfall an der Haltestelle Haunstettter Straße gerufen.

Ein Polizeieinsatz am Donnerstagabend am Bahnhof Haunstetter Straße hat für Aufmerksamkeit gesorgt.

Es war am Donnerstag gegen 19.30 Uhr, als Passanten die Polizei zur Haltestelle Haunstetter Straße riefen. Sie hatten eine Situation beobachtet, in der ein Mann ein Messer zückte. Wie die Bundespolizei auf Anfrage berichtet, rückten vorsichtshalber mehrere Polizeibeamte an.

Wie es weiter heißt, hatte ein 30 Jahre alter Mann jemanden um eine Zigarette gebeten. Als dieser sagte, er habe keine, zog der Mann ein Messer hervor und bedrohte den anderen. Der Einsatz war offenbar bald beendet.

Nach Angaben der Bundespolizei handelt es sich bei dem Mann um einen Suchtkranken, der aus dem Bezirkskrankenhaus abgängig war. Dorthin wurde er wieder gebracht. (ina)

Themen folgen