15:08 Uhr

Mann verlässt trotz Quarantäne Wohnung: Er greift Polizei an

Bei einer Quarantänekontrolle hat ein 19 Jahre alter Mann einen Polizisten angegriffen. Wie es zu der Kontrolle kam.

Die Polizei ist am Dienstag darüber informiert worden, dass ein Mann seine Wohnung im Kobelweg in Kriegshaber verlassen hatte, obwohl er unter Quarantäne steht. Die Beamten trafen den 19-jährigen gegen 13.25 Uhr an der Straßenbahn-Haltestelle "Neusässer Straße" an. Als sie seine Identität feststellen wollten, wiedersetzte sich der Mann nicht nur, er griff auch noch einen Beamten körperlich an. Er wurde vorläufig festgenommen.

Nach Feststellung seiner Identität und polizeilicher Rücksprache mit dem Gesundheitsamt konnte der Mann in seine Wohnung zurückkehren. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie einer Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. (ina)

