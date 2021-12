Mein Weihnachten

15:14 Uhr

Diese Dinge machen Advent und Weihnachten in Augsburg so besonders

Die Weihnachtsbeleuchtung versetzt viele Menschen in Augsburg schon jetzt in vorweihnachtliche Stimmung.

In unserer Serie "Mein Weihnachten" erzählen Menschen in den Straßen Augsburgs, was ihnen in der Adventszeit und an Weihnachten besonders viel Freude bereitet.

Von Johannes Kapfer

Sei es Zeit mit der Familie, ein besonderes Essen oder gemeinsame Musik - jeder Mensch hat in der Advents- und Weihnachtszeit besondere Highlights. In unserer Serie "Mein Weihnachten" erzählen Passanten in der Augsburger Innenstadt, was für sie untrennbar zu dieser Zeit gehört. Für die Anzeige unseres Live-Blogs ist Ihre Einwilligung erforderlich. Sollten Sie uns diese bei der Consent-Abfrage nicht erteilt haben, kann es sein, dass Sie an dieser Stelle keinen Inhalt sehen. Sie können uns die Einwilligung jedoch jederzeit nachträglich erteilen. Klicken Sie dazu auf den Link "Privatsphäre" am Ende unserer Website. Sie können dann in der Consent-Abfrage grundsätzlich alle "funktionellen" Dienste oder dem Anbieter Tickaroo zustimmen.

Themen folgen