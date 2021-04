Michelin-Stern-Schild des Sartory geklaut: Ersatz soll diebstahlsicher sein

Der Hinweis auf die Auszeichnung mit dem Michelin-Stern des Augsburger Restaurants Sartory wurde gestohlen. Nun gibt es einen Ersatz. Und der Küchenchef will sichergehen, dass er nicht noch einmal gestohlen wird.

Erst war der Michelin-Stern da, dann war er wieder weg. Glücklicherweise handelte es sich nicht um den richtigen, also den, mit dem das Restaurant Sartory im Hotel Maximilian’s vor einigen Jahren ausgezeichnet worden war und der erst vor Kurzem von den Testern bestätigt wurde. Nein, es ging um das Schild vor der Türe, das das Lokal gut sichtbar als Sternerestaurant auszeichnet. Jemand hatte es gestohlen.

Jetzt ist das neue Schild des Michelin-Sterns da, das für 2021. Gesponsert und übergeben wurde es vom Gastrogroßhändler Metro, Sternekoch Simon Lang nahm es an. Wie berichtet, konnte der Küchenchef des Restaurants mit seiner „Küche voller Finesse“ im Hotel Maximilian’s zum dritten Mal seine hochkarätige Auszeichnung verteidigen. Er ist auch im Restaurant Maximilian’s der Chef.

Michelin-Stern des Sartory in Augsburg soll nicht erneut gestohlen werden

Da man in Lokalen derzeit keine Gäste bewirten kann, tüftelt der 40-Jährige mit seinen Mitarbeitern nun an einer diebstahlsicheren Befestigung für das Schild. Im Hotel denkt man an eine feste Verankerung in der Mauer vor dem Lokal nach – und hofft sehnsüchtig darauf, bald auch wieder Gäste mit roh mariniertem Gambero Rosso oder bretonischem Steinbutt bewirten zu können.Schließlich will Simon Lang, der zuvor unter anderem bei Alfons Schuhbeck, Holger Bodendorf oder auch Ali Güngörmüs gearbeitet hat, irgendwann einen zweiten Michelin-Stern.

Das Sartory ist nicht das einzige Sternerestaurant in Augsburg Das August und sein Kochkünstler Christian Grünwald bekamen auch für 2021 wieder zwei Sterne vom Michelin. Auch dieses Lokal in der Haag-Villa in der Jakobervorstadt hat derzeit aber coronabedingt geschlossen. Wenn es wieder öffnet, will der Chef mit neuen Kreationen aufwarten, die an längst vergangene Zeiten erinnert. (lim)

Wie trifft die Corona-Krise die Gastronomie? Hören Sie sich dazu unseren Podcast von Juni 2020 aus der Reihe "Augsburg, meine Stadt" an:

