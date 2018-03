00:35 Uhr

Nachschub an Fachkräften

Azubis erhalten ihren Gesellenbrief und starten in den Job

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde, Ausbildung daher wichtig. Zwei Aspekte, die es derzeit immer wieder zu hören gibt. Umso mehr dürften sich Betriebe in diesem Jahr auf die Freisprechfeiern der verschiedenen Innungen gefreut haben, bei der traditionell die Auszubildenden in die Arbeitswelt entlassen und und ihnen die Gesellenbriefe überreicht werden.

Für die jungen Absolventen ist der Fachkräftemangel die Chance, im Ausbildungsbetrieb weiter beschäftigt zu werden oder anderswo schnell unterzukommen. Beste Aussichten also, die die Innungsobermeister ihren Schützlingen mit auf den Weg geben konnten.

391 Kfz-Mechatroniker und Mechatronikerinnen sowie drei Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker kamen in der Stadthalle Gersthofen zusammen, um für ihre Leistungen während der Ausbildung ausgezeichnet zu werden. Als Bester und damit Innungssieger der Kfz-Mechatroniker schloss Jens Marvin Schwartz aus Neu-Ulm ab. Ihm gratulierte nicht nur Innungsobermeister Alois Huber, sondern auch Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle. Die begehrte Urkunde „Bester Arbeitgeber“ erhielt in diesem Jahr das Autohaus Landherr aus Thannhausen. Dort hat Stefanie Schwedow ihre Ausbildung absolviert und beim Landeswettbewerb der Handwerksjugend den Titel geholt.

Bei den Metallern waren in diesem Jahr 95 Azubis bei der Freisprechfeier im Atrium der Handwerkskammer für Schwaben dabei – aus den verschiedenen Bereichen wie Konstruktionstechnik und Nutzfahrzeugbau oder dem Fachpraktiker für Metallbau und dem Zerspanungsmechaniker. Auch sieben junge Damen haben ihre Prüfung abgelegt.

Als beste Azubis ihres Jahrgangs wurden Markus Deuringer (Feinwerkmechaniker), Sebastian Schwalm (Metallbau Nutzfahrzeuge) und Matthias Schilberth (Metallbau Konstruktionstechnik) ausgezeichnet. Die Urkunde für den besten Ausbildungsbetrieb erhielten die Deuringer GmbH (Königsbrunn), Wiedemann enviro tec (Altenmünster) sowie Die Junge Werkstatt (Augsburg).

71 Junghandwerker sind auch hier im Atrium der Handwerkskammer für Schwaben freigesprochen worden. Lehrlingswart Thomas Klopfer war mit den Ergebnissen seiner Schützlinge zufrieden. Besonders mit den Innungssiegern Daniel Werner (Elektro Leinauer, Konradshofen) und Martin Posselt (Erhardt+Leimer, Stadtbergen). Eine besondere Auszeichnung gab es zudem für Marvin Geiger (Erhardt+Leimer), der beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks Bundessieger wurde. (nist)