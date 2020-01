17:30 Uhr

Neu-Parteien bekommen Zuspruch von Unterstützern

Einige Parteien müssen Unterschriften sammeln, um überhaupt zur Wahl antreten zu dürfen. Einige sind kurz vor dem Ziel, für andere sieht es schlecht aus.

Nach der Weihnachtspause nähern sich zumindest drei der fünf Parteien und Gruppierungen, die auf Unterstützerunterschriften bei der Kommunalwahl angewiesen sind, der nötigen Marke von 470 Unterschriften allmählich an. Am Donnerstag lag Generation Aux mit inzwischen 350 Unterschriften nach wie vor vorne. Die WSA hat inzwischen 342 Unterstützer hinter sich. Massiv aufgeholt hat die V-Partei mit aktuell 334 Unterschriften. Relativ abgeschlagen liegen für den Moment „Augsburg in Bürgerhand“ mit 179 Unterstützern und die Satirepartei „Die Partei“ mit 167 Unterschriften.

Die Gruppierungen trommeln nach wie vor in den sozialen Netzwerken für mehr Unterschriften. WSA-Mann Peter Grab stand am Donnerstag vor dem Bürgeramt für Gespräche bereit, Generation Aux lud Unterstützer zum Austausch in ein Lokal beim Bürgeramt auf eine Mahlzeit ein. Die V-Partei kritisierte Aktionen, bei denen Unterstützer eine Gegenleistung für eine Unterschrift bekommen. Andere Gruppierungen hätten Unterstützern einen Kaffee in Aussicht gestellt. Letztlich, so die V-Partei, gehe es um Inhalte. (skro)

Themen folgen