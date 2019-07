vor 34 Min.

Neubau der Plärrerwache kommt voran

Sechs Wochen vor dem Start des Augsburger Herbstplärrers 2019 wird auf dem Kleinen Exerzierplatz eifrig gebaut.

Nachdem die in die Jahre gekommene Plärrerwache im Frühsommer abgerissen wurde, wurden nun die ersten Fertigmodule dort aufgestellt.

In der kommenden Woche werden die Container der zweiten Etage mit dem Lkw geliefert und mit dem Kran aufgestellt. Man gehe davon aus, 14 Tage vor Volksfestbeginn mit den Arbeiten an den insgesamt 16 Containern fertig zu sein, sodass Polizei und Rettungsdienst dort einziehen können, so Marktamtsleiter Werner Kaufmann. Die Kosten für die Wache haben sich zuletzt um 130 000 Euro auf jetzt 927 000 Euro erhöht. Grund war unter anderem, dass die Schadstoffbelastung des Bodens größer war als zunächst gedacht. (skro)

Themen Folgen