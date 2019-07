vor 16 Min.

Neue Häuser in Göggingen? Anwohner kämpfen gegen Bebauung von Gärten

Plus Die Schafweidsiedlung in Göggingen ist durch Häuser mit großzügigen Gärten geprägt. Die Anwohner wünschen, dass das so bleibt - und kämpfen gegen ein Bauprojekt.

Von Fridtjof Atterdal

Die Schafweidsiedlung ist üblicherweise ein ruhiger Ort, eine kleine Einheit am Rand von Göggingen. Doch derzeit herrscht dort Aufregung. Weil ein Bewohner gerne in seinem Garten ein weiteres Haus errichten würde, laufen die Nachbarn Sturm. Sie fürchten um die Identität der Siedlung und dass der besondere Charakter von kleinen Siedlerhäuschen mit großen Grünflächen dazwischen nachhaltig zerstört werden könnte. Der Siedlerbund hat eine Stellungnahme verabschiedet, in der er die Stadt auffordert, die Siedlergärten unter Schutz zu stellen.

Die lockere Mischung zwischen Siedlerhäusern und großen Gärten macht den besonderen Charme der Schafweidsiedlung aus. Die Schafweidsiedlung hat eine lange Geschichte, auf die die Bewohner stolz sind. In den 30er-Jahren und dann noch mal nach dem Krieg entstanden hier Häuser, vor allem für kinderreiche Familien. Die großen Gärten dienten – wie in vielen anderen Siedlungen im Stadtgebiet – vor allem der Selbstversorgung. Gärten rücken in den Fokus von Bauherren Angesichts des Bedarfs an neuem Wohnraum rücken diese Gärten allerdings verstärkt in den Fokus von Bauherren. Um eine geordnete Nachverdichtung zu ermöglichen und Wildwuchs zu verhindern, hat die Stadt ein Gestaltungshandbuch für die Fortentwicklung der insgesamt 19 Siedlungsgebiete entwickelt, in dem geregelt ist, welche Varianten möglich sind. Allerdings gehen die Mitglieder der Siedlergemeinschaft davon aus, in der Schafweidsiedlung von jeglicher Nachverdichtung geschützt zu sein. Das gehe aus dem geltenden Flächennutzungsplan hervor, der die Gärten als geschützte Flächen definiere, sagen Andreas Steidle und Bernd Klinger, die sich mit dem Thema befasst haben. „Die Flächen sind im Flächennutzungsplan als Grünflächen mit Obstbäumen und Rasenflächen ausgewiesen“, erklärt Steidle. Nachverdichtet könne dort nur werden, wenn der Stadtrat ausdrücklich zugestimmt hat – doch das sei bislang noch nicht der Fall. „Wir fürchten, dieser Einzelfall öffnet einer weiteren Bebauung Tür und Tor“, bekräftigt er. Die Nachbarn hätten deshalb dem Bauantrag auch nicht zugestimmt. Siedler lehnen Wohnbebauung in zweiter Reihe ab Die Siedler sind sich einig, dass sie keine weiteren Häuser in den Gärten wollen. In ihrem Schreiben an die Stadt heißt es: „Die im Flächennutzungsplan dargestellten privaten Grünflächen sind zu schützen und zu erhalten. Wir lehnen eine eigenständige Wohnbebauung in zweiter Reihe ab, damit würde auch der Charakter des Siedlungsgebietes verloren gehen.“ Baureferent Gerd Merkle sagt, die Bebaubarkeit von Grundstücken in der Schafweidsiedlung, die südlich des Sterntalerweges liegen, richte sich nach § 34 BauGB, das heißt, ein Vorhaben müsse sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Die Schafweidsiedlung ist, neben den anderen Siedlungsgebieten in Augsburg, darüber hinaus Bestandteil des Gestaltungshandbuchs „Nachverdichtungsmöglichkeiten in Siedlungsgebieten“, das vom Stadtrat beschlossen wurde. Demgemäß sind auch in der Schafweidsiedlung, je nach Fallgestaltung, Nachverdichtungen durch Erweiterung, Anbau oder Ersatzbau grundsätzlich möglich. Auch wenn er aus sich aus datenschutzrechtlichen Gründen zum laufenden Baugenehmigungsverfahren nicht äußern könne, weist er darauf hin, dass die Darstellungen im Flächennutzungsplan gegenüber dem Bürger keine unmittelbar rechtsverbindliche Wirkung entfalte. Damit hätten die Darstellungen auch keinen unmittelbaren „Schutz vor Bebauung“. Auch die fehlenden Nachbarunterschriften könnten ein Bauvorhaben nur dann verhindern, wenn nachbarschützende Regelungen der Bayerischen Bauordnung verletzt würden oder gegen das Rücksichtsnahmegebot verstoßen würde. Der Gesetzgeber gehe in der Regel davon aus, dass bei Einhaltung der Abstandsflächenregelungen kein Verstoß gegen dieses Gebot vorliege. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Nachverdichtung: Das Gesicht der Stadt verändert sich Lesen Sie außerdem unseren großen Report: Wem gehört die Stadt? Das sind Augsburgs große Vermieter

