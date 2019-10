vor 21 Min.

Neuer Wohnraum am Schlössle

Das St. Ulrichswerk baut 14 geförderte Wohnungen hinter dem Grünen Kranz. Sie ergänzen die anderen Projekte vor Ort. Wann die Fertigstellung geplant ist

Von Gerlinde Knoller

Dass am Schlössle, im Herzen Lechhausens, derzeit groß gebaut wird, ist bekannt und sichtbar. Gut voran kommt der Neubau des ehemaligen Grünen Kranzes. Dass gleich dahinter, in der Kantstraße, ein weiteres größeres Bauprojekt am Entstehen ist, wird auf den ersten Blick nicht gleich sichtbar. Hier hat das St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg jüngst mit dem Bau eines neuen Komplexes mit 14 sozial geförderten Wohnungen begonnen.

Rudolf Mitterhuber, Geschäftsführer des St. Ulrichswerks sieht in der Nähe zum neuen Grünen Kranz, für den das St. Ulrichswerk auch die Baubetreuung hat, „Synergie-Effekte“. Die neu entstehenden Wohnungen in der Kantstraße seien eine ideale Ergänzung zum Grünen Kranz.

Wie die AZ schon mehrmals berichtete, sollen im Grünen Kranz eine Gastronomie und ein Café angesiedelt sein. Die Sozialstation Lechhausen, bisher noch in der Kantstraße, wird im ersten Geschoß als Nutzer einziehen. Dazu wird es einen Meeting-Point geben, eine Reha-Praxis und einen Ladenraum. Außerdem entstehen 17 Ein- bis Dreizimmer-Wohnungen.

Die 14 weiteren Wohnungen im neuen Gebäude hinter dem Grünen Kranz, so Mitterhuber, würden ideal zu diesem Standort passen. In der Kantstraße werden Zwei- bis Vierzimmerwohnungen geschaffen, ideal etwa für Familien. „Es ist Bedarf da“, weiß Mitterhuber.

Während für den Grünen Kranz 8,6 Millionen Euro in die Hand genommen werden, sind es für das Projekt in der Kantstraße 4,5 Millionen Euro. Vorgesehene Bau-Fertigstellung des Grünen Kranzes ist Mitte 2020. Für das Wohnprojekt in der Kantstraße ist die Fertigstellung im Frühjahr 2021 geplant. Bauherr des Grünen Kranzes ist die Katholische Stadtpfarrkirchenstiftung St. Pankratius, bei der Baumaßnahme in der Kantstraße ist es der Katholische Pfründestiftungsverbund St. Ulrich. In unmittelbarer Nachbarschaft des ehemaligen Grünen Kranzes baut die Hypdata-Immobilien-GmbH das „Humboldt-Palais“, mit exklusiven Appartements für Studenten oder Auszubildende.