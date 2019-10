vor 59 Min.

Neues Kniegelenk – das geht bis ins hohe Alter

Ein Arzt hält eine Knieprothese in den Händen. Im Arztvortrag in Stadtbergen geht es um dieses Thema..

Orthopäde vom Universitätsklinikum Augsburg berichtet in Stadtbergen auch vom neuen Forschungszweig der Alterstraumatologie.

Von Andreas Alt

Oft sind es ältere Menschen, die so große Schmerzen im Kniegelenk haben oder durch Knieprobleme so stark beim Gehen eingeschränkt sind, dass in Betracht gezogen werden muss, ihnen ein künstliches Kniegelenk einzusetzen. Gleichzeitig muss bei Älteren aber genauer geprüft werden, ob sie eine solche Operation noch verkraften. Der Oberarzt an der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie, plastische und Handchirurgie am Uniklinikum, Dr. Stefan Förch, geht in seinem Vortrag in der Ärztlichen Vortragsreihe auf dieses Thema ein.

Gute Nachricht für Senioren

Einerseits hat er gute Nachrichten: Auch bei Menschen im vorgerückten Alter selbst mit Herzproblemen, mit Nebenerkrankungen, die den Heilungsprozess behindern, oder Osteoporose (Knochenschwund) ist der Eingriff heute möglich. „Wir haben im Rahmen der Alterstraumatologie viel über das perioperative Management (im Umfeld der Operation) beim älteren Patienten gelernt und dieses mit den Möglichkeiten der modernen Medizin optimiert“, sagt der Mediziner. Die Alterstraumatologie ist ein Wissenschaftszweig, in dem der Umgang mit Verletzungen bei alten Menschen erforscht wird.

Entscheidend ist der Gewinn an Lebensqualität

Andererseits ist Förch jedoch der Ansicht, dass nicht alles technisch Mögliche zwangsläufig das Beste für den Patienten ist. „Die richtige Indikationsstellung ist der Schlüssel zum Erfolg“, merkt Förch an. Bei älteren Patienten mit leichteren Knieproblemen muss laut Förch auch in Betracht gezogen werden: Wie stark muss das Knie noch belastet werden? Will der Patient noch Sport treiben oder große Wanderungen unternehmen? Gewinnt er durch ein künstliches Gelenk Lebensqualität? Welche Alternativen gibt es gegebenenfalls zum künstlichen Kniegelenk?

Darauf möchte der Orthopäde an diesem Abend Antworten geben: „Als mein Zielpublikum sehe ich ältere Menschen, die Knieprobleme haben und sich fragen: Was ist bei mir sinnvoll und möglich?“

Termin: Die Veranstaltung findet am Montag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt.

Ärztliche Vortragsreihe in Stadtbergen: Unsere bisherigen Beiträge

In Stadtbergen bei Augsburg ist im September die 56. Ärztliche Vortragsreihe der Volkshochschule angelaufen. Referenten der Augsburger Uniklinik und des Bezirkskrankenhauses berichten in für Laien verständlicher Sprache über neue Entwicklungen in Diagnostik und Therapie. Wir berichten stets im Vorfeld der Arztvorträge. Hier die bisherigen Beiträge:

Grauer Star - auch jüngere Menschen sind gefährdet

Mehr als Impfen: Das sollten Sie vor Reisen beachten

Schmerzen: Wird zu viel am Rücken operiert?

Vortrag in Stadtbergen: Frauenarzt kämpft gegen Tabus bei Harnverlust