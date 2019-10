Premium Aerotec und Co.: Leiharbeiter schildern Unsicherheit

Plus Zeitarbeit wurde eingeführt, um Unternehmen bei Produktionsspitzen zu helfen. Den Beschäftigten macht sie jedoch oft das Leben schwer. Betroffene Augsburger erzählen.

Er war 20 und froh, einen Job zu haben. Die Leiharbeitsfirma Randstad hatte ihn eingestellt. Für seinen ersten Arbeitstag schickte sie ihn von Augsburg aus zu einer Firma nach Mittelfranken. Nachtschicht. Im Dunkeln spuckte ein Bus 30 weitere Leiharbeiter aus, insgesamt waren sie 40 in dieser Nacht. „Für den Vorarbeiter waren wir eine anonyme Masse. In knappem Befehlston verteilte er uns auf die Maschinen“, erzählt Steffen Pampollas. Das war Montagnacht. Fünf Tage später waren von diesem Trupp nur noch er und ein Kollege übrig. „Leiharbeit“, so beschreibt der heute 34-Jährige die Folgen solcher Arbeitsverhältnisse, „demütigt und zermürbt die Menschen.“ Um diese Mühle strukturell zu verändern, engagierte er sich politisch, wurde Betriebsrat und ist heute Gewerkschaftssekretär der IG Metall Augsburg.

In der Stadt Augsburg erreichte die Zahl der Leiharbeiter laut Statistik der Arbeitsagentur 2017 mit 7389 Menschen beziehungsweise 5,2 Prozent aller Beschäftigen ihren Höhepunkt. Seither sank sie auf 5883. Auch derzeit noch liegt die Quote mit vier Prozent über dem Bundesdurchschnitt von drei Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Gedacht war die Lockerung der Arbeitsmarktgesetze 2002, die Unternehmen erlaubt, über Zweitfirmen Personal zu beschäftigen, als ein Hilfsmittel, bei Auftragsspitzen Arbeitnehmer für bis zu sechs Monate auszuleihen. Während vor dieser sogenannten Hartz-I-Reform bundesweit noch 208.000 Menschen als Leiharbeiter beschäftigt waren, sind es heute beinah eine Million. Sinkt ihre Zahl, ist dies ein Frühindikator für eine abfallende Konjunktur: Nach den Abmeldungen der Leiharbeiter kommt auch oft die Stammbelegschaften dran.

Leiharbeit in Augsburg: Das Beispiel Premium Aerotec

Wie bei Premium Aerotec in Augsburg. Als sich nach der Trennung von EADS 2008 die Auftragsbücher des Luftfahrtspezialisten wieder füllten, stellte das Unternehmen ein. Die Zahl der Leiharbeiter stieg hier bis 2012 von 300 auf 1000. Im Januar dieses Jahres waren es noch 450, seit Anfang Oktober sind nur noch vereinzelte in der Haunstetter Straße beschäftigt, wie einer der dortigen Zeitarbeiter-Vertrauensleute erklärt. Das Aus des Airbus A380 hinterlasse tiefe Auftragslücken. Das Unternehmen selbst möchte sich zu den Zahlen nicht äußern.

Premium Aerotec gilt bei Arbeitnehmern als faires Unternehmen mit einem starken Tarifvertrag, schließlich wurden die meisten Leiharbeiter bis 2018 übernommen. Dennoch: Das Gefühl, Angestellte zweiter Klasse zu sein und nicht über den Tag hinaus planen zu können, kannten auch Horst, 58, Manfred, 51, und Johann, 62, die heute dort zur Stammbelegschaft gehören und deshalb lieber nur mit Vornamen genannt werden wollen. Als Laminierer, Maschinenbauingenieur und Elektriker haben sie lange Jahre als Leiharbeiter hinter sich. Horst stieg 2008 bei der Zeitarbeitsfirma KMS ein, die ihn für fünf Euro Stundenlohn an Eurocopter nach Donauwörth auslieh. „Besser als nichts. Aber fest Angestellte bekamen eben das Vierfache für die gleiche Arbeit“, erinnert er sich.

Nach fünf Jahren wollte er raus und bewarb sich bei MT Aerospace. Sie nahmen ihn – jetzt war er die Zeitarbeit los, hatte aber nur einen Einjahresvertrag in der Tasche. „Und das, wo meine Tochter gerade geboren war. Ich pendelte zur Familie nach Baden-Württemberg und bangte um eine Übernahme. Das macht mürbe“, erklärt er. Er wurde nicht übernommen. Also wieder Zeitarbeit. Die schickte ihn 2010 zu Premium Aerotec. Dort schaffte er nach zwei Jahren endlich den Einstieg in die Festanstellung.

Johann ist aus Kiel und pendelt wie Horst jedes Wochenende von Augsburg aus zu Frau und Kindern. Seine Biografie als Leiharbeiter begann 2001 bei Airbus in Hamburg. 2008 wurde er von der Zeitarbeitsfirma für zehn Monate und ein weiteres Mal 2010 an Premium Aerotec Augsburg ausgeliehen. 2014 wurde er schließlich übernommen. Er weiß, dass er als Hochqualifizierter im Vergleich zu anderen Leiharbeitnehmern finanziell privilegiert war. Aber die unsichere Lebensplanung, das Gefühl, strategische Verschiebemasse zu sein – all das prägte auch seine Selbstwahrnehmung und seinen Alltag.

Manfred schied 2004 bei MAN Technologies aus, als das Unternehmen 500 Mitarbeiter entließ. Auf sieben Jahre Leiharbeit bei Eurocopter und Premium Aerotec folgte 2012 hier endlich die Übernahme.

Auswirkungen auf das Selbstbild und die Lebensplanung

Auch wenn diese drei letztlich Erfolgsgeschichten sind – dass solche Arbeitsverhältnisse Auswirkungen auf den Menschen, sein Selbstbild, sein Umfeld und die Planbarkeit sozialer Beziehungen haben, stellt der Betriebsseelsorger und ehemalige Augsburger Diözesanpräses der Katholischen Arbeitnehmerbewegung, Erwin Helmer, fest. Je nach Branche und Positionierung der Leiharbeitsfirma wüssten die Beschäftigten abends nicht, wo und was sie am nächsten Tag arbeiten werden. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine aktuelle bundesweite Studie, die der Soziologe Joshua Seger von der TU Darmstadt vor allem im Raum Augsburg durchführte. Zwölf Teilnehmer aus der Metall-Branche mit einem Durchschnittseinkommen von 1800 Euro standen Seger in mehrstündigen Tiefeninterviews Rede und Antwort. Repräsentativ ist sie damit nicht, bietet aber qualitative, soziale und sozialpsychologische Erkenntnisse.

Für Arbeiten „ausgeliehen“ zu werden, schließt vom regulären, sicheren Arbeitsmarkt aus und hinterlässt laut Auskunft der Befragten ein Lebensgefühl dauerhafter Austauschbarkeit sowie viel Stress bei gleichzeitig wenig Entlohnung. Die Übernahme in ein sicheres Arbeitsverhältnis konnten die Forscher nur bei drei der zwölf Interviewten feststellen. Deutlich werden die wiederkehrenden Ängste vor der „Abmeldung“ durch den Arbeitgeber nach spätestens 18 Monaten, die Unsicherheit, beim nächsten Einsatz weniger zu verdienen, die empfundene Abwertung und fehlende Wertschätzung im Vergleich zu fest Angestellten. Bei drei der Teilnehmer führten diese „immateriellen Belastungen“ zu Burn-out, Depression oder Suizidgedanken.

Im Ergebnis fordert die Studie aus Betroffenen-, aber auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive die ersatzlose Abschaffung von Leiharbeit. Dem stimmt auch Helmer zu, der die Situation aus seiner seelsorgerischen Praxis kennt und in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Menschen in Zeitarbeit“ der IG Metall Protestaktionen durchführt. „Für mich ist es unerträglich, dass die Menschen trotz Vollzeitarbeit in Armut leben und sich wegen der Unsicherheit zum Beispiel nicht trauen, eine Familie zu gründen. Das ist menschenunwürdig.“

Der "Arbeitskreis Menschen in Zeitarbeit" ist ein Angebot der IG Metall. Alle zwei Monate gibt es passende Treffen. Das nächste Mal in der Geschäftsstelle der IG Metall am 21. November, 17 Uhr, Am Katzenstadel 34.

