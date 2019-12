15:41 Uhr

Rektorin mit 36 Jahren: Neue Schulleiterin für Luitpold-Grundschule

Die neue Rektorin der Luitpold-Grundschule in Lechhausen geht jeden Tag mit Freude an ihre Arbeit. Besonders gerne mag sie Kinderlachen.

Simone Eberl ist die neue Schulleiterin für 300 Kinder in Lechhausen. Ganz wichtig sind ihr Gesundheit und Prävention bei der Erziehung starker Persönlichkeiten.

Von Gerlinde Knoller

Man merkt es ihr an: Simone Eberl hat Freude an ihrem Beruf. „Es mag vielleicht pathetisch klingen“, sagt sie, „aber ich gehe jeden Tag mit Freude an die Schule, mag das Kinderlachen, arbeite gerne mit den Kindern.“ Simone Eberl, 36, ist seit 1. Dezember die neue Schulleiterin der Luitpold-Grundschule in Lechhausen, die sie seit dem Weggang ihres Vorgängers Helmut Micklitz zuletzt kommissarisch geleitet hat. Lechhausen ist ihr schon vertraut. Hier ist sie aufgewachsen.

Mit Freude am Gestalten

Wenn Simone Eberl von all dem erzählt, was an Neuem in den vergangenen Monaten an der Luitpoldschule entstanden ist, wird sichtbar: Die neue Schulleiterin packt gerne Neues an, hat Freude am Gestalten und ist offen für Ideen. „Jedes Kind hat es verdient, gefördert und gefordert zu werden“, ist sie überzeugt. Und dafür setzt sie sich auch mit ihrem rund 30-köpfigen Kollegium ein. „Unser aller Anliegen ist es“, so Eberl, dass die Kinder „zu starken und selbstbewussten Persönlichkeiten erzogen werden“.

Sie nennt einige Beispiele für solche Ideen, die über die Vermittlung der Kulturtechniken hinaus bereits an der Luitpoldschule für die rund 300 Schüler umgesetzt werden: So liegt ein Schwerpunkt auf der Gesundheitserziehung und Prävention. Ein Baustein dafür ist die attraktive Gestaltung der Pause. Für alle Klassen gibt es sogenannte Pausenkisten mit Spielmaterialien, die zum Bewegen anregen. Auch die Turnhalle ist während der Pause geöffnet. Wer eher Ruhe und Entspannung braucht, für den gibt es einen Bauwagen mit Kissen, Büchern und Malsachen. Sehr beliebt ist das seit diesem Schuljahr eingeführte Yoga, das zweimal die Woche in der Pause für die vierten Klassen angeboten wird. „Das hilft vor allem Kindern, die sich schwer konzentrieren können, sich wieder bewusst selbst zu spüren“, so Eberl.

Digitale Bildung hat hohen Stellenwert

Ein weiteres Augenmerk liegt in der Schule darauf, bei den Kindern die individuelle Handschrift zu fördern. Hohen Wert legt die Schule auch auf die digitale Bildung und Medienerziehung der Schüler. „Die Kinder sollen einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit den Medien erlernen“, so Eberl. Die Luitpoldschule gehört auch zu den „SINUS-Grundschulen“, die die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung in besonderer Weise fördern. Gibt es eigentlich etwas Neues, das an der Luitpoldschule nicht angeboten wird? Danach gefragt, lacht Simone Eberl. Im Blick auf ihren Werdegang zeigt sich, dass die neue Schulleiterin immer nah an der Weiterentwicklung der Grundschule dran war. Einige Jahre arbeitete sie im bayerischen Kultusministerium im Referat für Grundschulen und Verkehrserziehung und wirkte bei der Umsetzung des neuen Lehrplans für Grundschulen mit.

