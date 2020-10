13:45 Uhr

Resolute Seniorin hält einen Trickdieb einfach fest

Mit so viel Widerstand hat ein kriminelles Pärchen wohl nicht gerechnet. Doch bei der 76-Jährigen war es an der falschen Adresse.

Auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Bergiusstraße wurde am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr eine 76 Jahre alte Frau von einer unbekannten Frau angesprochen. Während des Gesprächs griff ein Mann, der hinter der Seniorin stand, in deren Jackentaschen und entnahm ihre Geldbörse.

Als die Frau den Diebstahl bemerkte, reagierte sie resolut. Sie hielt den circa 30 Jahre alten Mann einfach fest, bis er den Geldbeutel und den daraus entnommenen Geldschein wegwarf. Aus der Jackentasche des Täters konnte die Rentnerin dann auch ihr restliches Geld wieder an sich nehmen. Die beiden Unbekannten ergriffen die Flucht. Laut Polizei soll es sich bei der Täterin um eine Frau mit asiatischem Aussehen gehandelt haben, der Mann habe osteuropäisches Aussehen gehabt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2710 entgegen. (ina)

Themen folgen