vor 51 Min.

Schon wieder! Hundebesitzer findet Köder mit Nadeln

Derzeit werden präparierte Köder in Lechhausen gefunden. Symbolbild

Wer hat es in Lechhausen auf Hunde abgesehen? Erneut hat ein Spaziergänger einen präparierten Köder entdeckt. Es ist nicht der erste Fall.

Schon wieder wurde ein gefährlicher Köder in der Fraunhoferstraße in Lechhausen gefunden. Der Mann war dort Freitagmittag spazieren, als er das mit Tackernadeln präparierte Stück Fleisch entdeckte.

Der Hundebesitzer nahm das Stück an sich und verständigte die Polizei. Bereits anfang September hatte ein Hund einer Spaziergängerin in einem Gebüsch in dieser Straße ein Stück einer Wurst aufgenommen. Die Hundehalterin reagierte sofort und nahm ihrem Hund das Wurststück aus dem Maul. Auch dieser Köder war mit Tackernadeln versehen.

Die Polizei suchte das Umfeld daraufhin ab, fand aber keine weiteren Köder. Nun meldet sie erneut einen Vorfall. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Täter. Hundebesitzer und Spaziergänger werden gebeten, in diesem Bereich die Augen offen zu halten. (ina)

