06.08.2019

Schülerinnen hübschen ein Umspannwerk auf

Weil das Gebäude der Stadtwerke nicht bemalt werden darf, legen sie Beete an und pflegen sie auch in den Ferien

In Zusammenarbeit mit der Mädchenrealschule Sankt Ursula haben die Stadtwerke (SWA) ein Urban-Gardening-Projekt initiiert. Ziel des Projekts ist es nach eigenen Angaben, die der City-Galerie zugewandte Grünfläche vor dem Umspannwerk am Vogeltor aufzuwerten. Zu diesem Zweck haben die Fünftklässlerinnen der benachbarten Realschule kräftig mit angepackt: Aus Euro-Paletten wurden zwei Hochbeete gebaut, von den Schülerinnen bemalt und unter Anleitung der CityFarm Augsburg bepflanzt. Drei weitere, bereits zusammengebaute Hochbeete, die zuvor vor der Moritzkirche standen, wurden von der Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) zusätzlich für das Urban-Gardening-Projekt bereitgestellt. Somit stehen nun insgesamt fünf Hochbeete auf dem Areal. Im ersten Schritt wurden in die Hochbeete vor allem farbenfrohe Blühpflanzen eingesetzt, die nicht nur eine Heimat für Insekten bieten, sondern darüber hinaus bis spät in den Herbst hinein blühen.

Damit die Pflanzen in den nächsten Wochen und Monaten gut gedeihen, wurde deshalb von Lehrern und Schülern ein Gießplan entwickelt, für den die Schülerinnen sogar während der Schulferien einen Teil ihrer Freizeit opfern. Außerdem wurden mehrere, von den Schülern bunt bemalte Gießkannen rund um die Beete platziert. Sie sollen eine Einladung für alle Passanten sein, die Pflanzen bei Bedarf zu wässern.

In einer nächsten Stufe des Projekts sollen im nächsten Frühjahr in die Hochbeete auch essbare Pflanzen wie Radieschen, Pflücksalat oder Kartoffeln eingesetzt werden. Sonja Dorn, Fachlehrerin an der Realschule und Betreuerin der Aktion, sagt: „Wir möchten hier etwas Bleibendes für die Zukunft schaffen und in den nächsten Jahren daran weiterarbeiten.“

Die Stadtwerke setzen sich bereits seit mehreren Jahren dafür ein, optisch weniger ansprechende Orte in Augsburg aufzuwerten. So wurden bislang beispielsweise rund 50 Technikhäuschen in Zusammenarbeit mit dem Graffiti-Verein „Die Bunten“ gestaltet. Die SWA wollen damit nicht nur die Häuschen verschönern, sondern außerdem gegen das illegale Graffiti-Sprayen vorgehen. Auch das Umspannwerk beim Vogeltor wurde regelmäßig zum Ziel illegaler Graffiti-Aktionen. Wegen des Denkmalschutzes war das legale Übermalen der Wände mit Graffiti dort jedoch nicht möglich. So entstand die Idee, dort stattdessen ein Urban-Gardening-Projekt zu machen. (AZ)

