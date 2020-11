vor 52 Min.

Sechs Personen bei Brand in Lechhausen gerettet

Bei einem Wohnungsbrand in der Katzbachstraße kann die Berufsfeuerwehr sechs Personen in Sicherheit bringen. Zwei Menschen sind schwer verletzt.

Durch mehrere Notrufe wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in die Katzbachstraße nach Lechhausen gerufen. Durch ein beherztes Eingreifen konnten die Feuerwehrleute sechs Personen schnell aus dem stark verqualmten Haus retten und in Sicherheit bringen und den Rettungsdienst übergeben. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr wurden zwei Personen durch den Brand und dem hochgiftigen Brandrauch schwer verletzt. Sie wurden in Spezialkliniken geflogen. Eine am Fenster stehende Person konnte über die Drehleiter gerettet werden.

Der Brand war nach 25 Minuten gelöscht

Der Wohnungsbrand konnte mit einem C-Druckluftschaumrohr gelöscht werden. Bereits nach 25 Minuten wurde „Feuer aus“ gemeldet. Die vier leicht verletzten Personen und eine weiter unbeteiligte Person wurden vom Rettungsdienst auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Sie wurden im Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr vom Rettungsdienst betreut, konnten aber wegen der Brandeinwirkung und dem Brandschaden nicht mehr zurück in ihre Wohnungen. Sie kamen in der Nacht bei Bekannten unter. Die Berufsfeuerwehr befreite anschließend das komplette Haus mit mehreren Hochleistungslüftern vom Brandrauch.

Gegen Mitternacht wurde nochmals bei einer Brandnachschau das komplette Haus mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Berufsfeuerwehr Augsburg schätzt die Schäden durch Brandrauch und Brandeinwirkung auf bis zu 70.000 Euro. (AZ, ziss)