vor 42 Min.

Sitzmöbel laden zum Verweilen am Fuggerdenkmal ein

Die Möbel sind vom Elias-Holl-Platz in die Fußgängerzone umgezogen.

Das Café mit Außengastronomie am Fuggerdenkmal hat schon länger geschlossen. Das Lokal „Anno 1578“ hat seit August 2018 geschlossen. Jetzt können sich Passanten zumindest wieder ein wenig an diesem Ort entspannen. Mehrere buntfarbende Sitzmöbel laden zum Verweilen ein. Es ist eine Aktion, die von der Gesellschaft Augsburg Marketing organisiert wird. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen. Die Sitzmöbel standen im Vorjahr am Elias-Holl-Platz.

