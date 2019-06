vor 18 Min.

Sommernächte 2019 in Augsburg: Programm im Überblick

Das Programm der Sommernächte 2019 in Augsburg verteilt sich auf 17 Bühnen. Wir geben eine Übersicht über die Zeiten für Donnerstag, Freitag und Samstag.

Die Sommernächte 2019 in Augsburg starten heute mit einem umfangreichen Programm, das die Innenstadt in eine riesige Partyzone verwandeln soll. Am Donnerstag (27. Juni), Freitag (28. Juni) und Samstag (29. Juni) treten rund 150 Künstler auf den 17 Bühnen auf - unter anderem auf der Maxstraße, am Moritzplatz oder in der Nähe des Königsplatzes.

Die Zeiten der Sommernächte sind am jeden Tag dieselben: Das Programm auf den Bühnen läuft von 17 Uhr bis Mitternacht. Bis 1 Uhr gibt es noch Essen und Getränke. Außerdem kann in den Kneipen und Clubs weiter gefeiert werden.

Ein Highlight im Programm ist das Konzert der deutschen Elektropop-Band MiA am Samstag ab 20 Uhr auf der MAN-Bühne. Es treten aber auch viele weitere Musiker auf. Dazu gibt es Vorträge und weitere Aktionen. Eine Übersicht über das komplette Programm finden Sie hier:

Sommernächte 2019: Programm heute am Donnerstag, 27. Juni

3M (Bob's meets 3M-Bühne)

18.00 - 18.45 Uhr Plan B

19.00 - 20.15 Uhr Trendmobil

20.30 - 22.15 Uhr Full Device

22.30 - 00.00 Uhr Troy of Persia

Fuggerplatz (Jazzclub-Bühne)

17.30 - 20.30 Uhr A n'D Sharp Quintett

21.00 - 00.00 Uhr Swing tanzen verboten

Königsplatz (Hallo-Werner-Bühne)

17.00 - 17.45 Uhr Loki Lust

18.15 - 19.00 Uhr Scratchwork

19.30 - 20.15 Uhr Boost

20.45 - 21.30 Uhr Art in Crime

22.00 - 22.45 Uhr Lamborginy Disco

23.15 - 00.00 Uhr Lamborginy Disco

Martin-Luther-Platz (Bob's Sommerkiez)

17.00 - 00.00 Uhr Bob's Sommernächte-Kiez-Mix

Maxstraße (Local Heroes Hep-Cat-Club-Bühne)

17.00 - 18.30 Uhr Rock 'n' Roll & Boogie Woogie

18.30 - 19.00 Uhr Geschichte der Swing-Tänze

19.00 - 21.30 Uhr Allégresse (Live)

21.30 - 00.00 Uhr Bachata Sensual

Maxstraße (Local Heroes Lobster-Bühne)

18.00 - 19.00 Uhr Aerbe

19.30 - 20.30 Uhr Scheineilig

21.00 - 22.00 Uhr Muntermonika

22.30 - 00.00 Uhr Denise Ihler und Felix Birzele

Maxstraße (Local Heroes STAC-Bühne)

18.30 - 19.00 Uhr Astrovic & Friends

19.00 - 19.45 Uhr AWA

19.45 - 20.15 Uhr STAC-Talentshow

20.30 - 21.45 Uhr barlhow

22.00 - 00.00 Uhr ZWEITGEIST

Maxstraße (Peaches-Bühne)

17.00 - 00.00 Uhr Hausers Birthday Bashing 2.0

Merkurbrunnen (Trautz-Bühne)

17.00 - 18.00 Uhr Kinderschminken

18.00 - 19.00 Uhr Kindertanzen

19.00 - 19.30 Uhr Hip-Hop-Unterricht & Shows

19.30 - 21.00 Uhr Tanzmusik & Shows

21.00 - 22.00 Uhr West Coast Swing & Discofox-Party

22.00 - 00.00 Uhr Latino-Party

Moritzkriche (Westchorbühne)

18.30 - 23.00 Uhr beSonderBar

Moritzplatz (Tiki-Bühne)

17.00 - 19.00 Uhr Da Mix

19.00 - 20.00 Uhr Paul Clayton

20.00 - 00.00 Uhr Cosmic Music

Rathausplatz (Radio-Fantasy-Bühne)

16.00 - 18.00 Uhr Fantasy Lounge

18.00 - 00.00 Uhr DJ Alex Woldrich

Schaezlergarten (Klassik-Radio-Lounge)

18.00 - 22.00 Uhr relounge

22.00 - 00.00 Uhr Raphaël Marionneau

Stadtmarkt (Hauptbühne)

18.30 - 20.30 Uhr Darkness Light

21.00 - 23.00 Uhr Hank Davison & Friends

Stadtmarkt (Marktbrunnen)

18.30 - 20.00 Uhr The Catburys

20.30 - 23.00 Uhr CadCatz

Ulrichshof- und kirche

19.00 - 20.00 Uhr Trommelkinder der Grundschule Vor dem Roten Tor

20.00 - 23.00 Uhr Musikalische Entspannung in der Ulrichsbasilika

23.00 - 23.45 Uhr Geistlicher Abschluss

Ulrichsplatz (MAN-Bühne)

19.30 - 20.00 Uhr Eröffnungsansprache Sommernächte 2019

20.00 - 21.30 Uhr Eröffnungskonzert der Augsburger Philharmoniker

22.00 - 00.00 Uhr Schlager mit Salvatore e Rosario

Sommernächte in Augsburg: Programm der Bühnen am Freitag, 28. Juni 2019

3M (Bob's meets 3M-Bühne)

17.00 - 18.15 Uhr Phil Igrain

18.30 - 19.45 Uhr Aerbe

20.00 - 21.45 Uhr Cherrio Joe

22.00 - 00.00 Uhr Cross Pop

Fuggerplatz (Jazzclub-Bühne)

17.30 - 20.30 Uhr Martin Seeliger & Many Moons

21.00 - 00.00 Uhr Bebof Delux & The Delta Horn

Königsplatz (Hallo-Werner-Bühne)

17.00 - 17.30 Uhr YSL Mörtl

18.00 - 18.45 Uhr King Pigeon

19.15 - 20.00 Uhr Endlich Rudern

20.30 - 21.15 Uhr Leopold

21.45 - 22.45 Uhr Provinz

23.15 - 00.00 Uhr OSCA

Martin-Luther-Platz (Bob's Sommerkiez)

17.00 - 00.00 Uhr Bob's Sommernächte-Kiez-Mix

Maxstraße (Local Heroes Hep-Cat-Club-Bühne)

17.00 - 18.30 Uhr Lindy Hop Party

18.30 - 19.00 Uhr Geschichte der Swing-Tänze

19.00 - 22.00 Uhr Gigi & the Two Tones (live)

22.00 - 00.00 Uhr West Coast Swing-Party

Maxstraße (Local Heroes Lobster-Bühne)

18.00 - 19.00 Uhr Melli Zech

19.30 - 20.30 Uhr Junit

21.00 - 22.00 Uhr Hausnummer 13

22.30 - 00.00 Uhr Sunny Side Quintett mit E.Szabo

Maxstraße (Local Heroes STAC-Bühne)

18.00 - 19.45 Uhr STAC-Talentshow

20.00 - 21.15 Uhr Aerbe

21.30 - 22.00 Uhr Matze Semmler

22.00 - 00.00 Uhr Rebels of the Jukebox

Maxstraße (Peaches-Bühne)

17.00 - 00.00 Uhr 27 Jahre Peaches

Merkurbrunnen (Trautz-Bühne)

17.00 - 18.00 Uhr Kinderschminken

18.00 - 19.00 Uhr Kindertanzen

19.00 - 20.00 Uhr Discofox, West Coast Swing, Salsa & Boogie

20.00 - 20.30 Uhr Hip-Hop-Unterricht & Shows

20.30 - 00.00 Uhr Ballprogramm mit Livemusik

Moritzkriche (Westchorbühne)

18.00 - 00.00 Uhr Sommernächte-Live-Konzerte

Moritzplatz (Tiki-Bühne)

17.00 - 19.00 Uhr Da Mix

19.00 - 20.00 Uhr Paul Clayton

20.00 - 00.00 Uhr Fancy Footwork

Rathausplatz (Radio-Fantasy-Bühne)

16.00 - 18.00 Uhr Fantasy Lounge

18.00 - 00.00 Uhr DJ Alex Sasse

Schaezlergarten (Klassik-Radio-Lounge)

18.00 - 20.00 Uhr Senta Kraemer & Takeo Sato & Sebastian Frisch

20.00 - 22.00 Uhr Ruth Rossel

22.00 - 00.00 Uhr Raphaël Marionneau

Stadtmarkt (Hauptbühne)

18.00 - 19.30 Uhr AC/Roses

20.00 - 23.00 Uhr Label Z

Stadtmarkt (Marktbrunnen)

18.30 - 20.00 Uhr Dancing Creeps

20.30 - 23.00 Uhr The Catburys

Ulrichshof- und kirche

20.00 - 21.00 Uhr Orgelkonzert mit Peter Bader

21.00 - 23.00 Uhr Nacht der Lichter

23.00 - 23.45 Uhr Geistlicher Abschluss

Ulrichsplatz (MAN-Bühne)

17.30 - 19.30 Uhr One Night Band

20.00 - 00.00 Uhr 80er/90er/2000er Party mit DJ Tues

Sommernächte-Programm: Zeiten für Samstag, 29. Juni 2019

3M (Bob's meets 3M-Bühne)

17.00 - 18.15 Uhr Jo! Loop

18.30 - 19.45 Uhr Two Sided

20.00 - 21.45 Uhr Wo is Kai?

22.00 - 00.00 Uhr *Funky Flash* DJ Maretimo & Dancers

Fuggerplatz (Jazzclub-Bühne)

17.30 - 20.30 Uhr Hartz3

21.00 - 00.00 Uhr Hathi

Königsplatz (Hallo-Werner-Bühne)

17.00 - 17.30 Uhr David Kochs

18.00 - 18.45 Uhr Estrella Drive

19.15 - 20.00 Uhr The Bassas

20.30 - 21.15 Uhr Lakedaimon

21.45 - 22.30 Uhr Sedna und Makemake

23.00 - 00.00 Uhr Roberto Bianco & die Abbrunzati Boys

Martin-Luther-Platz (Bob's Sommerkiez)

17.00 - 00.00 Uhr Bob's Sommernächte-Kiez-Mix

Maxstraße (Local Heroes Hep-Cat-Club-Bühne)

17.00 - 17.30 Uhr Lindy Hop Party

17.30 - 18.00 Uhr Geschichte der Swing-Tänze

18.00 - 21.00 Uhr Bebof's Swing Jam (live)

21.00 - 00.00 Uhr West Coast Swing-Party

Maxstraße (Local Heroes Lobster-Bühne)

18.00 - 19.00 Uhr Helga Brenninger

19.30 - 20.30 Uhr Lidl Loop

21.00 - 22.00 Uhr Phil Igrain

22.30 - 00.00 Uhr 50's Finest

Maxstraße (Local Heroes STAC-Bühne)

18.00 - 19.00 Uhr STAC-Talentshow

19.00 - 20.00 Uhr Voicefactory Augsburg

21.00 - 21.45 Uhr Marc Mitka

Maxstraße (Peaches-Bühne)

17.00 - 00.00 Uhr Hausers Birthday Bashing 2.0

Merkurbrunnen (Trautz-Bühne)

17.00 - 18.00 Uhr Kinderschminken

18.00 - 19.00 Uhr Kindertanzen

19.00 - 19.30 Uhr Hip-Hop-Unterricht & Shows

19.30 - 20.00 Uhr West Coast Swing & Discofox-Party

20.00 - 22.00 Uhr Samstagsparty für Jugendliche und Junggebliebene

22.00 - 00.00 Uhr DJ Manuel Kurz

Moritzkriche (Westchorbühne)

17.00 - 23.45 Uhr DJs im Westchor

Moritzplatz (Tiki-Bühne)

17.00 - 18.00 Uhr Da Mix

18.00 - 00.00 Uhr STAY GOLD

Rathausplatz (Radio-Fantasy-Bühne)

16.00 - 18.00 Uhr Fantasy Lounge

18.00 - 00.00 Uhr DJ Karsten Kiessling

Schaezlergarten (Klassik-Radio-Lounge)

18.00 - 21.30 Uhr Madame Divot and Friends

22.00 - 00.00 Uhr Raphaël Marionneau

Stadtmarkt (Hauptbühne)

18.00 - 23.00 Uhr G2 Music

Stadtmarkt (Marktbrunnen)

18.00 - 23.00 Uhr Pulled by Beat

Ulrichshof- und kirche

20.00 - 21.00 Uhr Orgelkonzert – Junge Virtuosen

21.00 - 23.00 Uhr Gospelkonzert

23.00 - 23.45 Uhr Geistlicher Abschluss

Ulrichsplatz (MAN-Bühne)

17.00 - 17.45 Uhr Big Band ZUS

18.00 - 19.30 Uhr Big Band St. Stephan

20.00 - 21.30 Uhr MiA.

22.00 - 00.00 Uhr Revelling Crooks

Eine Übersichtskarte mit den Orten aller Bühnen finden Sie hier auf dieser Seite der Stadt Augsburg. (sge)

