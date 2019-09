vor 25 Min.

Stadtspitze im Hochfeld

Bürger können ihre Fragen stellen

Nach der Sommerpause gehen die Stadtteilgespräche weiter. Zum neunten Mal stellen sich Oberbürgermeister Kurt Gribl und das Referententeam den Fragen der Bürger und geben Berichte über die Entwicklung des Stadtteils. Dieses Mal geht es um das Hochfeld. In der Aula der Berufsschule 6 (Haunstetter Straße 59) können die Bürger am Mittwoch, 25. September, die Stadtspitze alles fragen, was ihnen auf dem Herzen liegt, Anregungen geben oder sich über die Entwicklung in ihrem Stadtteil informieren. Los geht es um 18 Uhr mit persönlichen Tischgesprächen, bei der alle Referenten und der OB den Bürgern persönlich Rede und Antwort stehen. Ab 19 Uhr geht es dann für mindestens eine weitere Stunde in die große Runde. Nach einer kurzen Präsentation des Oberbürgermeisters werden im Plenumsgespräch Hintergründe und Herausforderungen diskutiert, die den Stadtteil heute und morgen betreffen.

Bürger haben vorab die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Möglich ist dies über die städtischen Social-Media-Kanäle, per E-Mail an: augsburg@augsburg.de oder unter 0821/324-9411. (att)

