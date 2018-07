vor 34 Min.

Stadtwerke suchen Testkunden für Mobilitäts-Pauschale

50 Fahrgäste können Nahverkehr, Carsharing und Fahrrad für 75 Euro pro Monat ausprobieren. Die Verkehrsbetriebe wollen das Angebot später für alle ausdehnen

Die geplante Mobilitäts-Flatrate der Stadtwerke für alle von den swa angebotenen Verkehrsmittel kommt langsam in die Gänge. Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza hatte wie berichtet im Mai angekündigt, ein Angebot auf den Weg bringen zu wollen, bei dem Nahverkehr, Carsharing und Leihfahrrad zum monatlichen Festpreis nutzbar sind.

In einem ersten Schritt suchen die Stadtwerke jetzt 50 Testkunden, die das Angebot ab 1. Oktober für ein Jahr nutzen wollen. Der Preis: 75 Euro pro Monat. Dafür gibt‘s ein Nahverkehrsabo in den Zonen 10 und 20, die Nutzung des Carsharings mit bis zu 30 Stunden pro Monat (ohne Kilometerbegrenzung) und das Ausleihen von Fahrrädern (pro Fahrt bis zu einer halben Stunde; mehrere Fahrten pro Tag sind möglich). Werden Carsharing und Rad über die Zeitbegrenzung hinaus genutzt, fallen die normalen Kosten an.

Mit dem Angebot wollen die Stadtwerke die gesamte Mobilitätskette abbilden - Kunden sollen im Idealfall aufs eigene Auto verzichten können. Hintergrund ist auch, dass Fahrgäste künftig vermutlich dazu neigen werden, die einzelnen Verkehrsmittel flexibler je nach Tagesform und Situation zu nutzen. Beispiel: Man fährt bei Sonnenschein mit dem Rad zur Arbeit und abends bei Regen, wenn man vielleicht auch noch Besorgungen gemacht hat, mit Bus und Tram nach Hause. Ziel der Testphase, so die Stadtwerke, sei es, Erkenntnisse über das Nutzungsverhalten und gewinne. Speziell die Frage, wie häufig das Carsharing tatsächlich genutzt wird, dürfte ausschlaggebend dafür sein, wie der spätere Preis der Mobilitätspauschale ausfällt, wenn sie für alle Kunden freigegeben wird.

Für die Testnutzer ist nach den ersten drei Monaten die Mobil-Flat monatlich kündbar, nach zwölf Monaten endet die Testphase automatisch. Auch wer bereits ein Mobil-Abo für den Nahverkehr hat, kann durch ein einfaches Upgrade auf die Mobil-Flat an der Testphase teilnehmen. Die Stadtwerke werden die Interessenten auslosen. Die Anmeldung für die Testphase der Mobil-Flat ist bis zum 10. August online möglich unter https://www.sw-augsburg.de/mobil-flat/ (skro)

Themen Folgen