vor 47 Min.

Unbekannte rauben 18-Jährigen bei Rangelei aus

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt. Bislang gibt der Tathergang noch etwas Rätsel auf.

Zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung ist es am Donnerstag gegen acht Uhr morgens in der Wallstraße in der Innenstadt gekommen. Ein 18-Jähriger war mit zwei bisher Unbekannten in Streit geraten und ging mit einem von ihnen zu Boden. Laut Polizei habe der andere unbekannte Täter dabei dem 18-Jährigen unter anderem den Geldbeutel gestohlen. Als die Täter flohen, wollte der Geschädigte ihnen mit einer abgebrochenen Glasflasche nachsetzen.

Gegenüber den eingetroffenen Polizisten zeigte er sich auch höchst aggressiv. Die Beamten mussten dem Polizeibericht zufolge Pfefferspray gegen ihn einsetzen. Zum derzeitigen Ermittlungsstand steht für die Kriminalpolizei der genaue Tathergang noch nicht abschließend fest. Die Kripo Augsburg bittet daher Zeugen, sich unter 0821/3233810 zu melden. (ina)

