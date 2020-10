vor 32 Min.

Unbekannter Mann belästigt zwei Mädchen

Die Polizei geht von sexuell motivierten Taten aus. Hinweise auf den Tatverdächtigen werden gesucht.

Am Donnerstag wurden zwei Mädchen in der Jakobervorstadt von einem Mann belästigt. Eine Zwölfjährige war gegen 7.25 Uhr in der Straße „Im Sack“ auf dem Weg zur Schule, als der Unbekannte von hinten an das Mädchen herantrat und ihm ans Gesäß fasste. Im Anschluss daran flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt.

Kurze Zeit später, gegen 7.40 Uhr, belästigte offenbar der gleiche Täter ein weiteres Kind. Das neunjährige Mädchen befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Fußweg, der die Öglinstraße mit der Werner-Haas-Straße verbindet. Auch hier näherte sich der Unbekannte dem Kind von hinten an und hob dessen Rock hoch. Die Kinder beschrieben den Mann laut Polizei wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und helle Hautfarbe. Er war mit einer schwarzen Outdoor-/Trekkingjacke mit Kapuze, einer schwarzen oder dunkelbraunen Wander-Regenhose, schwarzen Wanderschuhe sowie einer karierten Gesichtsmaske bekleidet. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von sexuell motivierten Taten aus. Sie bittet unter der Telefonnummer 0821/323 3810 um Zeugenhinweise. (bau)

