vor 34 Min.

Unbekannter verprügelt 25-Jährigen auf dem Heimweg

Ein Mann schlug einem 25-Jährigen in Augsburg auf offener Straße mit der Faust ins Gesicht. Der Begleiter des Täters entschuldigte sich - dann waren sie weg.

Ein 25 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen verprügelt worden. Nach Angaben der Polizei machte er sich gegen 5 Uhr mit seiner Begleiterin auf den Heimweg. Dann wurde er aber in der Zeuggasse angegriffen. Ein Unbekannter schlug ihm laut Polizeibericht mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt der aus dem Landkreis Donau-Ries stammende Mann Hämatome im Gesicht, sowie eine Platzwunde unter dem linken Auge und an der Stirn. Anschließend flüchtete der Täter. Der Täter war in Begleitung eines Mannes, welcher das Geschehen beobachtete und sich beim Opfer für das Verhalten seines Freundes entschuldigte.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Begleiter des Täters, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 bei der Polizei zu melden oder persönlich zur Polizeiinspektion Mitte in Augsburg zu kommen. (AZ)

