vor 47 Min.

Unbekannter wirft Bänke im Siebentischwald um

Ein bislang unbekannter Täter hat im Siebentischwald in Augsburg gewütet: Er warf Bänke um und beschädigte eine Schranke.

Sachbeschädigung im Siebentischwald in Augsburg: In der Nacht auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Zufahrtsschranke zum Siebentischwald in der Ilsungstraße. Die Funktion der Schranke wurde durch die mutwillige Beschädigung zerstört, teilt die Polizei. Darüber hinaus wurden im Bereich des Trinkbrunnens bei den sieben Tischen fünf Sitzbänke umgeworfen. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden, heißt es weiter. Vor kurzem erst waren ganz in der Bänke am Stempflesee beschmiert worden. (möh)

