War 2018 wirklich ein Rekordjahr beim Wetter?

Der Start im Januar war nass, doch später schien der Sommer kein Ende zu nehmen. Die Freibäder waren voll – und die Bäume warfen teils früher ihre Blätter ab, weil es ihnen zu trocken war. Ein Rückblick auf ein außergewöhnliches Wetterjahr / Von Jörg Heinzle

Temperaturen Die ganz große Hitze?

Warm war’s in diesem Jahr. Doch ist es auch ein Rekordjahr gewesen? Ja. Bis zum Jahresende fehlen noch wenige Tage. Doch schon jetzt sieht es danach aus, als ob das Jahr 2018 das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland und auch in Augsburg werden könnte. Den Temperatur-Rekord in Augsburg hielt bis jetzt das Jahr 1994 mit einem Durchschnitt von 10 Grad. In diesem Bereich wird sich auch das Jahr 2018 einreihen – entweder knapp davor oder dahinter.

Viele haben in diesem Jahr von einem endlosen „Super-Sommer“ gesprochen. In Augsburg jedoch hat dieser Sommer, so schön das Wetter auch gewesen ist, keine Temperatur-Rekorde gebrochen. Die Monate Juni, Juli und August lagen mit einer Durchschnittstemperatur von 18,8 Grad Celsius um 2,3 Grad über dem langjährigen Mittel. Der Sommer des Jahres 2003 war aber mit einer Abweichung von 3,5 Grad vom Mittel doch noch deutlich hitziger. Auch 2015 war der Sommer in Augsburg etwas heißer als dieses Jahr. Insgesamt gab es heuer in Augsburg 75 Sommertage, an denen die 25-Grad-Marke geknackt wurde. Heiße Tage mit mehr als 30 Grad waren es zwölf. In anderen Städten musste man deutlich mehr schwitzen. Etwa in Frankfurt, wo gleich 43 Hitzetage gezählt wurden.

Die Höchsttemperatur des Jahres wurde in Augsburg am 4. August mit 33,5 Grad gemessen. Der Allzeit-Rekord liegt bei knapp über 36 Grad. Die tiefste Temperatur wurde an der Wetterstation am Augsburger Flughafen mit minus 18 Grad am 28. Februar registriert.

Niederschlag Trocken, aber keine Katastrophe

Ein wolkenloser Himmel, Sonnenschein – und wochenlang kein Tropfen Regen. Die große Trockenheit in diesem Jahr hatte viele Auswirkungen. Landwirte mussten Ernteausfälle verkraften, Bäume litten unter Trockenstress und warfen ihre Blätter frühzeitig ab, die Wiesen wurden braun, in den Flüssen sanken die Wasserstände teils dramatisch ab. Allerdings: Der Großraum Augsburg ist glimpflich davongekommen. Während in anderen Regionen sogar von einer Dürre-Katastrophe gesprochen wurde, ist die Lage in Augsburg weit weniger dramatisch. Bislang gab es in diesem Jahr 644,7 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das sind rund 86 Prozent vom langjährigen Mittel. Allerdings: Es gab seit 1990 immerhin sechs Jahre, in denen es teils deutlich trockener was als in diesem Jahr. Das trockenste Jahr in diesem Zeitraum war übrigens 1997 mit einem Jahresniederschlag von nur 522,5 Litern. Zum Vergleich: In Berlin sind bislang in diesem Jahr erst 378 Liter Niederschlag gefallen.

Die größte Regenmenge innerhalb von 24 Stunden kam in Augsburg in diesem Jahr am 12. Juni zusammen. An diesem Dienstag fielen zusammengerechnet 30,9 Liter auf den Quadratmeter. Der feuchteste Monat war der Januar mit 100 Litern Niederschlag. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was durchschnittlich im Januar in Augsburg runterkommt. Besonders trocken war der April mit nur 13,8 Litern Regen pro Quadratmeter.

Die Trockenheit in Deutschland wurde von vielen Fachleuten als eine Folge der Klimaerwärmung beschrieben. Aus einem einzelnen Jahr lässt sich zwar keine Veränderung des Klimas ableiten. Allerdings: In unserer Region hat das Wetter in diesem Jahr ziemlich genau zu dem gepasst, was Klimaforscher vorhergesagt haben. Sie erwarten tendenziell trockenere Sommer mit längeren Hitzephasen und feuchtere Winter. So wie heuer in Augsburg.

Sonnenschein Wolken als Mangelware

Wenn wir an den Sommer 2018 zurückdenken, dann ist da vor allem eines: Sonne. Und der Eindruck täuscht nicht. Die Sommermonate waren außergewöhnlich sonnig. Wobei: Nicht nur der Sommer war sonnig. Gefühlt ging es mit eitel Sonnenschein schon im Frühjahr los und endete erst im Herbst. Die Daten des Deutschen Wetterdienstes bestätigen das. Die Monate April bis November waren allesamt sonniger als im langjährigen Mittel. Der April lag mit 251 Sonnenstunden um 57 Prozent über dem Durchschnitt, im September und Oktober schien die Sonne über Augsburg jeweils ein Drittel länger als im Mittel. Erst der recht trübe Dezember brachte dann die Trendumkehr. Bis jetzt wurde nicht einmal die Hälfte der durchschnittlichen Sonnenstunden erreicht. Ein paar Stundenstündchen dürften aber in den kommenden Tagen wohl noch dazukommen.

Betrachtet man das ganze Jahr, so konnten die Menschen in Augsburg bislang etwa 1990 Sonnenstunden genießen. Das ist schon überdurchschnittlich. Im Jahr des Rekordsommers 2003 aber lachte die Sonne den Augsburgern noch öfter – damals nämlich fast 2100 Stunden lang.

Aussichten Und wie geht es jetzt weiter?

Und wie wird der Sommer 2019? Diese Frage kann keiner seriös beantworten. Es gibt Langzeit-Vorhersagen, unter anderem von der amerikanischen und der europäischen Wetterbehörde. Sie geben aber nur einen Trend wieder – und liegen immer wieder auch daneben.

Der Dienst Meteoblue zeigt im Internet solche Modelle. Sollten sie zutreffen, dann kommen auf die Region erst mal keine besonderen Extreme zu. Die Temperaturen bleiben demnach bis Juni leicht überdurchschnittlich – die Abweichung liegt bei etwa einem Grad. Beim Niederschlag könnte der Januar etwas zu nass ausfallen. Von Februar bis Mai gibt es keine größeren Abweichungen und im Juni könnte es etwas zu trocken sein. Vielleicht kommt es so – vielleicht aber auch ganz anders. Das ist ja auch das Schöne an unserem Wetter.

