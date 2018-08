vor 39 Min.

Warum an manchen Hundeklos Abfallbehälter fehlen

In Augsburg gibt es 275 Hundetoiletten, an denen Hundehalter Tüten für Häufchen der Vierbeiner erhalten. Doch manchmal fehlen Abfallbehälter. Das hat einen Grund.

Von Maria Mühlbauer

Die Zahl der Hundebesitzer in Augsburger Haushalten nimmt jährlich zu. Im Juli waren rund 8564 Hunde gemeldet. Um ein friedliches Zusammenleben der Besitzer und der hundelosen Anwohner zu garantieren, sind Hundetoiletten unverzichtbar. Die Halter können sich hier kleine Plastiktüten besorgen, um die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners zu beseitigen. In Augsburg gibt es davon rund 275 Stück.

In letzter Zeit beobachteten Hundebesitzer jedoch vermehrt, dass die Entsorgungsbehälter, die normalerweise unterhalb der Tütenspender festgeschraubt sind, fehlen. Die Stadt gibt auf Nachfrage an, dass die Entsorgungsboxen tatsächlich vermehrt entfernt werden. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Zum einen kam es in letzter Zeit häufig zur Beschädigung der Müllboxen. Einige seien sogar gestohlen wurden, meint Georg Holder vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb. Es gibt aber auch einen harmlosen Grund für das Fehlen der Abfallboxen.

Für viele Hundebesitzer war der Gestank so schlimm

Laut Holder werden sie bewusst nicht aufgestellt, wenn in unmittelbarer Nähe zu den Tütenspendern Mülleimer stehen. Die offenen Mülleimer ersetzen an vielen Hunde-WCs aber auch aufgrund der Geruchsentwicklung die geschlossenen Abfallboxen. Für viele Hundebesitzer war der Gestank, der sich in den geschlossenen Boxen entwickelt habe, so schlimm, dass sie auf das Öffnen verzichteten und die Beutel neben dem Behälter entsorgten.

Was viele nicht wissen: Die Müllbeutel mit dem Kot dürfen in „normalen“ Mülleimern entsorgt werden, solange sie zugeschnürt sind. Doch wie geht man vor, wenn weit und breit keine Entsorgungsboxen oder Mülleimer in Sicht sind? In diesem Fall rät Holder dazu, sich beim aws-Kundenservicecenter unter der Rufnummer 0821 324-4884 zu melden. Das Entsorgen der Häufchen lohnt sich übrigens nicht nur für ein sauberes Stadtbild. Wer beim Liegenlassen der Hundehäufchen vom städtischen Ordnungsdienst erwischt wird, dem drohen 50 Euro Verwarnungsgeld.

Themen Folgen