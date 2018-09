20:40 Uhr

Warum der Verkauf der Leopardenspur nicht so einfach ist

Der Besitzer des Kult-Karussells auf dem Augsburger Plärrer will aufhören. Um jeden Preis verkaufen will er aber nicht.

Von Jörg Heinzle

Die Leopardenspur steht zum Verkauf: Seit unsere Redaktion darüber berichtete , ist die Zukunft des Kult-Karussells das Gesprächsthema auf dem Herbstplärrer. Betreiber Michael Heindel, 71, sagt, viele Menschen würden ihn darauf ansprechen – verbunden mit der Hoffnung, dass das Fahrgeschäft dem Augsburger Plärrer erhalten bleibt. Sicher ist das allerdings nicht: Es hängt davon ab, ob und welchen Käufer der Augsburger Schausteller, der aus Altersgründen aufhören will, findet. Es dürfte auch nicht ganz einfach werden, einen passenden Käufer zu finden.

Schausteller Michael Heindel betreibt die Leopardenspur seit über 40 Jahren. Bild: Silvio Wyszengrad

Denn: Das gut 40 Jahre alte Karussell ist zwar in einem hervorragenden, gepflegten Zustand. Das sehen in Schausteller-Kreisen alle so. Allerdings ist es recht aufwendig, das Fahrgeschäft aufzubauen. Vier Mitarbeiter benötigt Michael Heindel dazu. Moderne Fahrgeschäfte lassen sich deutlich einfacher auf- und auch wieder abbauen. Das ist ein Zeit- und ein Kostenfaktor.

Es wird schwieriger, Mitarbeiter zu finden

Dazu kommt, dass es für die Schausteller schwieriger wird, Arbeiter zu finden, die mit ihnen auf die Reise über die Volksfeste gehen. Das sagt auch Josef Diebold, der Vorsitzende des schwäbischen Schaustellerverbands. Leopardenspur-Chef Michael Heindel sagt, es hätten zuletzt auch immer wieder Asylbewerber Interesse gezeigt, am Karussell mitzuarbeiten. Das Problem dabei ist aber: Vielen Flüchtlingen sei es nicht erlaubt, zu arbeiten.

Michael Heindel sagt jedenfalls: „Für ein Butterbrot verkaufe ich nicht.“ Er hat keinen Nachfolge in der Familie. Junge Augsburger Schausteller haben bislang kein Kaufinteresse gezeigt. Das Problem ist: Ein Käufer hat nicht die Garantie, dass er den Standplatz auf dem Plärrer wieder bekommt. Und eine Kreditfinanzierung eines Karussell bei der Bank ist auch nicht so einfach.

Die Arbeit macht ihm aber noch immer Freude

Solange das Karussell nicht verkauft ist, will Michael Heindel ist zumindest vorläufig noch weiter auf dem Plärrer betreiben. Trotz der Arbeit sei es für ihn ja auch ein Freude, die vielen lachenden Fahrgäste zu sehen. Gerade an Tagen, an denen das Karussell ständig gut besucht ist – so wie am Familientag am Mittwoch.

