vor 35 Min.

Wie sich Augsburgs Leben manchmal auf Papier abspielt

Warum man in Augsburg über Menschlichkeit durchaus stolpern kann und andere kreative Papier-Geschichten aus der Stadt.

Neulich stolperte ich in Augsburg beinahe über ein Stück Menschlichkeit. Die Kiste mit den Lebensmitteln stand in der Fußgängerunterführung am Roten Tor, durch die ich wie so oft am Morgen lief. Neugierig las ich die handgeschriebenen Zeilen auf dem weißen Blatt Papier, das die Kiste abdeckte.

„Für den Menschen, der hier immer schläft (Sorry ich hab das Messer vergessen)“, stand darauf geschrieben. In der Kiste lagen Brot, Trauben, Bananen, ein Apfel, eine Avocado und Karotten. Mich rührte diese ungewollte Stolperfalle. Offensichtlich wollte irgendjemand aus Mitgefühl einem obdachlosen Menschen etwas Gutes tun.

In der Fußgängerunterführung am Roten Tor stand diese Kiste. Bild: Ina Marks

Die Kiste stand viele Tage da – unberührt, wie ich auf meinen weiteren Joggingtouren feststellte. Obst und Gemüse wurden braun. Das Geschenk hatte seinen Adressaten leider nicht erreicht. Die Zeilen jedoch blieben frisch. Sie brannten sich bei mir ein. Nur zu gerne wüsste ich, wer sie geschrieben hat. Mich interessieren eben die Augsburger und das, was sie bewegt. Darum habe ich auch keine Scheu, den Mann auf dem Elias-Holl-Platz anzusprechen.

Schließlich hat er seinen eigenen Stuhl mitgebracht und sitzt darauf ganz prominent mitten auf dem Platz unterhalb des Rathauses. Da darf man schon mal nachfragen, was er da so macht, finde ich.

Er zeichnet sich durch Augsburg durch

Daniel Nies heißt er und kommt aus Stadtbergen. Nies ist Landschaftsarchitekt, wie er mir verrät. Seine große Leidenschaft aber gilt dem Zeichnen. Das weiße Blatt vor ihm ist schon ordentlich mit Aquarellfarbe gefüllt. Ich sehe darauf die Häuserfassaden am Elias-Holl-Platz. „Dieser Platz bedeutet mir etwas“, erzählt er.

Daniel Nies zeichnet die Häuserfassade am Elias-Holl-Platz. Bild: Ina Marks

„Hier habe ich schon vor 20 Jahren gezeichnet. Letztes Jahr habe ich das Klavier mitgestaltet, das hier stand.“ Manchmal zeichne er auch abends. „Aber ich benehme mich. Die Anwohner müssen keine Furcht vor mir haben“, sagt er lächelnd. Ich blicke auf die Häuserfassade seines Blockes. Hinter diesen bunten Farben wohnen Menschen, die sich schon oft über nächtlichen Radau auf dem Elias-Holl-Platz ärgerten, denke ich mir. Auf dem Papier sieht alles idyllisch aus.

Nies blättert in seinem Block zurück. Seite für Seite nimmt er mich mit auf seinen Stadtrundgang, den er heute an seinem freien Tag schon hinter sich gebracht hat. „Da war ich beim Textilmuseum, dann bei der Kahnfahrt und beim Theater. Nachher will ich noch zum Liliom und anschließend zum Schäfflerbach.“ Ich finde es schön, wie das Leben in Augsburg auf weißem Papier festgehalten wird. So schön wie auch die Überraschung, die in unserer Lokalredaktion auf mich wartet.

Die AZ-Praktikantin hat ihre Kolleginnen und Kollegen porträtiert.

Unsere Praktikantin Lisa Gilz hat zu ihrem Abschied jeden Kollegen aus der Redaktion porträtiert. Dabei wurde mir nicht nur vor Augen geführt, dass ich mein Leergut auf dem Schreibtisch mal wieder entsorgen könnte. Mir wurde auch bewusst, wie viel Mühe sich manche Menschen machen und wie viel Zeit sie sich für andere nehmen. Manchmal reicht dazu auch einfach mal ein schlichtes, weißes Blatt Papier.

Ina Marks, 44, liebt Augsburgs Altstadt. Vor allem mag sie die Menschen und ihre Geschichten.