vor 41 Min.

Winterzauber unter Pappeln

Besucher schätzen das gemütliche Ambiente und die familienfreundlichen Preise

Über 50 verschiedene Weihnachtsmärkte in Augsburg und Umgebung werden alleine in der regionalen Presse in Augsburg aufgeführt. Laut Maximilian Gabele von der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen sind dabei viele kleine Märkte und Basare noch nicht einmal berücksichtigt. Einer dieser kleinen Märkte ist der Weihnachtsmarkt in der Hammerschmiede.

2019 fand dieser bereits zum achten Mal am ersten Adventswochenende im Pappelwäldchen, gegenüber der Grundschule, statt. Schon seit vielen Wochen sei der Veranstalter, die Arge Hammerschmiede, als Dachverband aller Vereine und Gruppierungen mit seinen Helfern mit der Vorbereitung beschäftigt. Ein erst zehnjähriges Mädchen, das selbst gemachten Schmuck und Stirnbänder mit seiner Mutter anbot, konnte eigener Erzählung zufolge vor Vorfreude seit einer ganzen Woche nicht mehr schlafen.

Als dann am Freitag pünktlich um 17 Uhr der Markt mit dem Besuch des Nikolauses eröffnet wurde, fiel die Anspannung bei allen ab: Trotz schlechten Wetters fanden sich viele Besucher ein. Mit Weihnachtsliedern begrüßten die Kindergärten Christkönig und Villa Kunterbunt den heiligen Besucher.

Für die richtige Einstimmung in die besinnliche Adventszeit sorgte am Sonntag das Blaskonzert der jungen Musikanten von Jugge Off Beat. Wie in jedem Jahr verkauften Gewerbetreibende und allen voran die Vereine aus der Hammerschmiede die unterschiedlichsten Speisen, Getränke und Handwerkskunst. Von Holzschnitzereien über Dekoartikel und Weihnachtsbäume bis hin zu hausgemachten Süßigkeiten war für jeden Geschmack etwas dabei. Für das leibliche Wohl sorgte die Arge Hammerschmiede mithilfe zahlreicher Ehrenamtlicher.

Besonders begeistert waren die Besucher erneut vom gemütlichen Ambiente, den familienfreundlichen Preisen. Wie in den Jahren davor wird die Arge auch 2020 wieder zahlreiche Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in der Hammerschmiede unterstützen. (AZ)

