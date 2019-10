08:11 Uhr

„Wir Grüne wurden damals belächelt“

Jörg Westerhoff, 89, gehörte vor 40 Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Grünen in Augsburg. Wie er sich an die damalige Zeit erinnert und wie die Partei heute ihr Agieren im Regierungsbündnis beurteilt

Von Stefan Krog

Herr Westerhoff, die Grünen sind in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden. Sie waren Gründungsmitglied im Augsburger Kreisverband. Wie kam’s dazu?

Westerhoff: Kurz nach der Bundestagswahl 1976 stand in der AZ, dass es Überlegungen gibt, ein Atomkraftwerk bei Rehling zu bauen. Ich war zuvor schon politisch, aber das war der Stachel, der mich dazu gebracht hat, mich zu engagieren. Wir haben zunächst eine Bürgerinitiative gegründet. Das war der Einstieg. Als die Grünen dann 1979 zur Europawahl antraten, haben wir am 28. September 1979 einen grünen Kreisverband gegründet.

Wie war das damals als Grüner?

Das war eine völlig andere Zeit als heute. Die Gesellschaft war verständlicherweise von den Themen Aufschwung und Auto beherrscht. Wir passten da zunächst überhaupt nicht hinein. Es gab Wissenschaftler, die schon damals vor den Folgen unendlichen Wachstums warnten. Aber weder die Gesellschaft noch Parteien und auch nicht Medien konnten mit dieser – auch unserer – Thematik etwas anfangen. Wir wurden belächelt. Heute, nach 40 Jahren, steht die Menschheit vor schier unlösbaren Problemen. Ein wachsender Anteil in der Bevölkerung sieht den Ernst der Lage, und junge Leute engagieren sich politisch um unser aller Zukunft. Das schlägt sich auch in Wahlen nieder und macht uns zur zweiten politischen Kraft.

Sie sind 1984 in den Stadtrat eingezogen und waren bis zum Jahr 2002 dabei – immer in der Opposition.

Ja, 1984 bin ich mit Helmut Riedl, den es später wieder zur SPD zurückzog, in den Stadtrat gewählt worden. Dieter Ferdinand, der später Fraktionsvorsitzender wurde, führte die Geschäfte bei den Grünen. Zum damaligen Oberbürgermeister Hans Breuer von der SPD hatten wir ein lockeres Verhältnis. Aber es gab damals natürlich viele strittige Themen, etwa die geplanten Garagenprojekte in der Innenstadt oder die Schleifenstraße. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten, war unser Standpunkt. Damit standen wir ziemlich alleine da. Man braucht manchmal ein dickes Fell, wenn man das Leben in einer Stadt aus einem anderen Blickwinkel sieht, aber damit muss man rechnen. Es war ein mühsamer Weg, aber ich habe mich gerne dafür eingesetzt und war immer optimistisch, dass sich ökologisch fundierte Politik durchsetzen wird.

2002 kamen die Grünen in Augsburg das erste Mal im Regenbogenbündnis an die Macht und stellten mit Eva Leipprand eine Bürgermeisterin und Kulturreferentin. Sie haben das nicht mehr als aktiver Politiker erlebt.

Ich bin damals altersbedingt ausgeschieden, was ich manchmal bedauert habe. Die folgenden Jahre waren eine gute Zeit für Augsburg, in der viele Dinge wie der Ausbau des Straßenbahnnetzes oder des Bahnhofstunnels angestoßen wurden. Eine neue Stadtbücherei entstand und die Einrichtung des Textilmuseums weckte das Textilviertel aus seinem Schlaf. Dass es Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) geschafft hat, einen autofreien Königsplatz durchzusetzen und Reiner Erben als Umweltreferenten einzusetzen, rechne ich ihm hoch an.

Frau Hippke, Sie sind heute zusammen mit Peter Rauscher Vorsitzende des Kreisverbandes. Die Grünen haben so hohe Zustimmung wie noch nie in ihrer Geschichte, gleichzeitig wird die CSU grüner. Gräbt sie Ihnen das Wasser ab?

Nein. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind unsere Leitthemen, an denen jetzt auch eine CSU nicht mehr vorbeikommt. Aber wir sind ja mehr als eine reine Umweltschutzpartei, sondern decken inzwischen alle Themen ab. Die Grünen, das sind ja nicht mehr strickende und sandalentragende Leute, wie es manches Klischee vielleicht noch besagt.

Im Regierungsbündnis auf Augsburger Ebene haben die Grünen fürs Mitregieren Zugeständnisse gemacht, etwa beim Thema Neuverschuldung. Die Debatte über die Energie-Fusion wurde zur Zerreißprobe. Ist das der Preis der Macht?

Wer Mitglied eines Regierungsbündnisses ist, kann handeln. In Kooperationen muss man manchmal Zugeständnisse machen, aber wir bringen natürlich grüne Werte unter. Auf die kommenden Kommunalwahlen schauen wir mit größter Zuversicht. Sollte es danach wieder ein Regierungsbündnis mit uns Grünen geben, wird es sicherlich eine andere Gewichtung haben als vorher.

