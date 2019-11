vor 25 Min.

Wo Integration in Augsburg gut funktioniert

Zwei Projekte wurden ausgezeichnet

Seit mittlerweile elf Jahren ehrt die Regierung von Schwaben Projekte, die einen wertvollen Beitrag zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund leisten. Im Rokokosaal haben Regierungspräsident Erwin Lohner und der Bayerische Innenminister Joachim Hermann die diesjährigen schwäbischen Integrationspreise übergeben. Unter den fünf Preisträgern sind auch zwei Initiativen aus Augsburg: Eines davon ist das Projekt „Sport und Integration“ des Freiwilligen-Zent-rums Augsburg unter der Koordination von Wolfgang Taubert und Gabriele Opas. In Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg wurde eine Schnittstelle ins Leben gerufen, die als Bindeglied zwischen Zugewanderten und Sportvereinen dient. Ziel ist es, alle Zugewanderten, die Sport treiben möchten, zu einer sportlichen Heimat in den verschiedenen Vereinen der Stadt zu verhelfen. Das Freiwilligenzentrum Augsburg stellt einerseits den Kontakt zu Vereinen her, die zu den individuellen Wünschen passen. Die Schnittstelle berät aber auch die Sportvereine in Bezug auf Zugewanderte, bietet selbst Sportkurse, wie zum Beispiel Eislaufen für Flüchtlinge und Migranten, und organisiert internationale Sportfeste. Bisher haben durch das Programm über 700 Menschen einen Kurs oder Verein gefunden.

Als zweites Augsburger Projekt wurde „Channel Welcome“ ausgezeichnet – ein unabhängiger Online-TV-Kanal, der sich mit den Themen Interkulturalität und Migration beschäftigt. Vor und hinter der Kamera arbeitet ein internationales Team. Mit der Unterstützung des Projektpartners Filmproduktion Martin Pfeil entstehen Interviews, Porträts, Nachrichten und Kommentare. Mit vielseitigen und persönlichen Geschichten wollen die Macher zeigen, wie facettenreich die Gesellschaft ist und gegenseitiges Verständnis fördern.

Die fünf Preisträger erhalten jeweils eintausend Euro. Mit dem Geld sollen die prämierten Projekte weiter gefördert werden. Die weiteren Preisträger kommen aus Schwabmünchen, Kempten und Marktoberdorf. (inma)

